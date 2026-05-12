Los minutos que nadie cuenta y que terminan pesando al final de la semana

Pequeñas demoras, pausas mal contadas y horarios irregulares hacen que muchos se equivoquen con la cuenta del tiempo sin darse cuenta.

El domingo a la noche, Carolina abre el cuaderno donde anota las horas de la semana. Da clases en dos escuelas y tiene cuatro alumnos particulares — el tipo de agenda que en Rosario tiene cualquier docente que arma el sueldo a pedazos. La cuenta debería ser simple: sumar las horas, multiplicar por la tarifa, listo. Pero nunca es simple.

Porque el martes empezó a las 8h y la última clase terminó a las 19h12, con dos saltos en el medio. Porque el jueves tenía libre a la tarde, pero entró un alumno de último momento. Porque el viernes la clase de las 17h se atrasó veinte minutos porque la madre llegó tarde. Carolina mira sus anotaciones y piensa "trabajé como siempre". Después saca la cuenta de verdad, y casi nunca le da lo que pensaba.

La semana pasada, por ejemplo, juraba que había trabajado unas 32 horas. Cuando sumó con calma, eran 35 y media. Tres horas y media que estaba a punto de regalar.

Esto no le pasa porque sea desordenada. Le pasa porque vive con horario irregular, y los horarios irregulares engañan a la memoria de un modo bastante particular. El cerebro toma una semana entera y la convierte en una sensación — "fue tranquila", "fue pesada", "fue como siempre" — y esa sensación rara vez coincide con el número real. Lo que se siente como un lunes liviano puede haber sido ocho horas. Lo que se siente como una semana floja puede haber sido apenas dos horas menos que el promedio.

El primer error clásico es la pausa entre clases. Carolina tiene cuarenta minutos entre la escuela y el primer alumno particular. En la cabeza, esos cuarenta minutos son "un descanso". En la práctica, los usa para preparar material, contestar mensajes, comer algo rápido y viajar. No es pausa, es trabajo distinto. Pero como no está parada frente a un pizarrón, no lo cuenta. Si lo contara, su semana tendría tres o cuatro horas más cada vez.

El segundo error es el más universal: redondear. Quien suma horas en la cabeza redondea siempre. Una clase que duró 47 minutos pasa a ser "una hora". Una de 1h12 pasa a ser "una hora también". Una salida a las 19h18 se transforma en "salí a las siete". Multiplicado por una semana entera de clases, esos minutos perdidos en el redondeo dejan de ser detalle. Para alguien que cobra por hora, son plata real. Para alguien con jornada fija, son horas que se trabajan sin que aparezcan en ningún registro.

El tercer error es el más sutil, y es el que más sorprende cuando uno se lo encuentra. Es la semana que parece liviana y no lo fue. Carolina tuvo una semana así hace poco: dos días empezó más tarde, un alumno canceló, el jueves cortó antes para ir al médico. Todo el tiempo tenía la sensación de estar trabajando poco. El domingo, cuando sumó, eran 31 horas — solo dos menos que una semana normal. La sensación de liviandad no venía del volumen, venía del ritmo. Cuando los días no son iguales, el cerebro registra la variación como descanso, aunque las horas totales no hayan bajado casi nada.

Y después está el problema técnico que pocos discuten: sumar horas y minutos no funciona como sumar números comunes. Sesenta minutos son una hora, así que 7h45 más 6h30 no da 13h75. Da 14h15. Cualquiera que haya tenido que cerrar una planilla con apuro sabe que esta cuenta se enreda más de lo que parece. Carolina, después de varios meses de equivocarse, terminó usando una Calculator.io los domingos a la noche — no porque no sepa sumar, sino porque prefiere chequear antes de mandar el resumen a los padres. Cuenta que se cansó de hacer y rehacer la suma a mano cada vez que el total no le cerraba.

El problema, por supuesto, no es exclusivo de los docentes. Lo viven los enfermeros con guardias rotativas, los gastronómicos, los empleados de comercio con horarios partidos, los que trabajan medio día en un lado y medio día en otro. Y también lo viven los que tienen horario fijo de oficina, solo que para el otro lado: se quedan quince minutos más todos los días y juran que salen "a horario". Tres horas por mes regaladas sin que nadie las pida.

Los errores son siempre chicos. Cinco minutos en la pausa. Doce al final de la jornada. Ocho en la llegada. Tomados de a uno no significan nada, y nadie pierde tiempo preocupándose por ellos. Pero la rutina no funciona de a un día. Funciona en ciclos — una semana, un mes, un cuatrimestre — y en esos ciclos los minutos chicos dejan de ser ruido.

Carolina no se volvió obsesiva con el reloj. Sigue diciendo "unas seis horas" cuando alguien le pregunta cuánto trabajó. Es así como se habla con la gente. La diferencia es que el domingo a la noche, antes de mandar la factura mensual, hace la cuenta en serio. Anota entrada, salida, pausas. Suma con cuidado. Manda el número correcto.

Dice que no se trata de cobrar más. Se trata de no vivir a ciegas. Porque el tiempo que uno no cuenta es justamente el que se escapa primero — y darse cuenta de eso, aunque sea una vez por mes, ya cambia bastante la forma de mirar la propia semana.