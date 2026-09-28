Menos trabas para financiarse: la CNV anticipó en Rosario un paquete de desregulación que podría presentarse esta semana

Un paquete de reformas que alcanza a buena parte de las leyes con las que funciona el mercado de capitales podría presentarse esta misma semana. Lo anticipó este lunes en Rosario Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), ante un auditorio de agentes bursátiles al que llevó anuncios de simplificación y un mensaje menos cómodo: las licencias para operar no pueden utilizarse para eludir o evadir impuestos.

El anticipo fue realizado en Miradas al Futuro, el encuentro que desembarcó por primera vez en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con el impulso de Lisandro Nasini, presidente de la Cámara de Agentes de Bolsa de Rosario, y una alianza con la Cámara de Agentes de Bolsa que encabeza Paulo Belluschi. La quinta edición de la actividad también funcionó como presentación pública de la reactivación institucional de los intermediarios locales.

Silva habló de una posible presentación, no de una aprobación inmediata. Las modificaciones legales deberán pasar por el Congreso y su implementación dependerá del tratamiento parlamentario y del texto que finalmente se sancione. El funcionario evitó cerrar detalles antes de que la propuesta sea presentada, pero dejó planteado su alcance: modernizar instrumentos de financiamiento, sistemas de garantías y reglas comerciales.

La enumeración incluyó las leyes de mercado de capitales, fondos comunes de inversión y obligaciones negociables; disposiciones del Código Civil y Comercial vinculadas con fideicomisos; aspectos de concursos y quiebras; capital emprendedor; el régimen de pagarés; prendas con registro y warrants. También mencionó las tarjetas de crédito, cambios en distintos apartados de la Ley 27.440 y la creación de un sistema federal de garantías.

La discusión tiene una traducción concreta para empresas e intermediarios: cómo conseguir financiamiento con menos trámites, qué garantías pueden respaldarlo y cuánto tiempo demanda aprovechar una oportunidad de mercado. Silva sostuvo, además, que considera justo el reclamo de las ALyC para competir con los bancos en condiciones equivalentes y aseguró que trabajan en esa dirección.

Efectivo, inocencia fiscal y una precisión pendiente

En otro tramo, el titular de la CNV vinculó la agenda de inocencia fiscal con la posibilidad de que un cliente deposite efectivo directamente en la cuenta bancaria de una ALyC y le envíe el comprobante, sin pasar primero por una cuenta propia para luego transferirlo.

La referencia fue a un depósito bancario en la cuenta del intermediario. Su encuadre específico requiere una precisión: en la comunicación oficial sobre la RG 1.166, publicada el 14 de septiembre, la CNV informó que la transferencia es la única modalidad habilitada para la recepción y entrega de fondos de y hacia los clientes, en las condiciones de esa norma. Por eso, la explicación de Silva sobre efectivo no debe interpretarse como una autorización general para operar por fuera de esas reglas.

El mensaje más duro para los agentes

Silva dedicó una parte de su exposición a defender las restricciones sobre el movimiento de dinero en las cuentas de los agentes de liquidación y compensación. Su argumento fue que la CNV no modificó impuestos, sino que ajustó la operatoria para impedir usos indebidos de las licencias.

“La CNV no puede crear ningún impuesto ni subirlo”, sostuvo. Remarcó que la creación de tributos corresponde al Congreso y que las normas impositivas siguen vigentes, independientemente de la opinión que merezcan entre los participantes del mercado.

Silva reclamó que las ALyC concentren su actividad en la intermediación y en los servicios propios del mercado. Cuestionó las defensas de prácticas de elusión y evasión que, dijo, escuchó en los últimos días, y llamó al sector a revisar esa discusión.

Para sostener su planteo, contrapuso esas prácticas con las oportunidades que, según su diagnóstico, ofrece el crecimiento de las emisiones, el aumento de la negociación secundaria y los nuevos productos. Entre ellos mencionó los Fondos de Asistencia Laboral y las posibilidades asociadas a la inocencia fiscal.

En su exposición, Silva detalló que los intermediarios deben actuar con transparencia, evitar conflictos de interés e identificar a sus clientes mediante la CUIT. Señaló que la cartera propia no puede utilizarse como una cuenta global para canalizar operaciones de terceros y que los agentes no deben desplazar a sus clientes en el proceso de construcción del libro de ofertas, conocido como book building.

También indicó que las ofertas de las ALyC por cuenta propia están sujetas al límite de su patrimonio neto excedente. En materia de comisiones, explicó que la versión definitiva se apartó de una restricción contemplada inicialmente en la consulta pública y mantuvo la posibilidad de cobrarlas en colocaciones primarias bajo las condiciones del régimen.

La adecuación incluye cambios tecnológicos. Los mercados deberán suministrar a la CNV la información que ingresan los colocadores, pero el diseño de los sistemas también debe preservar la confidencialidad comercial: identificar al inversor ante el regulador no debería exponer la cartera de clientes de un agente a sus competidores.

Silva señaló que los mercados tienen un cronograma de adecuación hasta fin de año y que los agentes disponen de un plazo adicional hasta el 26 de febrero de 2027. Mientras se completan esos cambios, deben cumplirse las disposiciones ya exigibles y las pautas interpretativas aplicables durante la transición.

Nasini y la reorganización de los agentes rosarinos

El encuentro también expuso una agenda propia de Rosario. Nasini reconstruyó la historia de la cámara local, fundada en 1984 por agentes que, ante los cambios del mercado, decidieron unir fuerzas para contar con un espacio de debate y representación.

Después de tres décadas de actividad, las transformaciones de la legislación y de la estructura de los mercados redujeron el movimiento institucional. Hace aproximadamente un año, relató, los agentes comenzaron a reunirse otra vez para interpretar los cambios, desarrollar capacidades y recuperar una voz común.

De ese proceso surgió el acuerdo de cooperación con la Cámara de Agentes de Bolsa. Nasini explicó que ambas entidades comparten desafíos y una visión sobre la representación de la industria, y que esa alianza permitió llevar Miradas al Futuro a Rosario.

El dirigente agradeció el respaldo de la BCR, anfitriona del encuentro, y la participación de la cámara nacional en las discusiones sobre los problemas específicos de la plaza local. Reafirmó el acompañamiento al desarrollo del mercado con identidad y transparencia.

La reorganización busca incorporar a nuevos agentes de negociación y de liquidación y compensación a una institución históricamente vinculada con el negocio granario. También comprende la actualización administrativa de la entidad, una mayor participación en comisiones de la Bolsa —entre ellas, innovación tecnológica— y conversaciones con sus equipos técnicos para sumar análisis financieros y encuentros específicos a las tradicionales charlas cerealeras.

La integración entre el mercado de capitales y el granario aparece como una oportunidad de negocios para la región: ampliar las herramientas con las que se financian la producción, la comercialización y las inversiones agroindustriales.

La representación federal ya tiene una expresión institucional, con dos asientos para Rosario y uno para Córdoba en el consejo directivo de la Cámara de Agentes.

Tres mercados y una representación que busca alcance nacional

En la apertura, Pablo Bortolato, presidente de la BCR, destacó la presencia en Rosario de la Cámara de Agentes y de representantes de los tres mercados. Recordó que, después de un proceso de fusiones y reorganizaciones, el sistema se concentra en BYMA, MAV y A3, y consideró que la reunión expresa una mayor madurez del sector.

Bortolato sostuvo que las bolsas deben acompañar a los mercados política e institucionalmente. También remarcó el peso accionario que, en conjunto, tienen las bolsas de Buenos Aires y Rosario en esas entidades y el papel que esa participación les asigna en su desarrollo.

Belluschi, por su parte, planteó que la federalización debe traducirse en acciones. Explicó que Rosario fue elegida por la relevancia de su plaza y por la presencia de dos mercados con productos que, según el segmento, compiten o se complementan. Esa diversidad, sostuvo, ofrece alternativas de cobertura y financiamiento para los agentes y sus clientes.

La intención es extender la colaboración a Córdoba y otras regiones. El trabajo comprende espacios de debate, comisiones y capacitación para los intermediarios, además del diálogo con mercados y reguladores para que las innovaciones y las normas puedan aplicarse de manera práctica.

Belluschi también mencionó la articulación con cámaras de fondos comunes de inversión, garantías, fintech y fideicomisos, además del Centro de Corredores de la Bolsa rosarina. Reconoció que algunas restricciones responden a desequilibrios macroeconómicos y explicó que el sector busca reducir su impacto y duración mediante el diálogo. En cambio, valoró la continuidad de las medidas que facilitan la actividad y mejoran la transparencia.

La agenda del encuentro incluyó, además de Silva y los dirigentes de la apertura, a Alberto Curado, del MAV; Claudio Zuchovicki, de BYMA; Andrés Ponte, vicepresidente de A3; y los consultores Salvador Di Stéfano, Salvador Vitalli y Esteban Domecq.

Para los agentes rosarinos, el desafío que quedó planteado es convertir la reorganización institucional en servicios, participación y capacidad de interlocución. Para el mercado en su conjunto, la atención se desplaza ahora al paquete que Silva anticipó: conocer su texto permitirá medir cuánto cambia, efectivamente, la forma de financiarse.