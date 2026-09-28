Sacudón para la economía: J.P. Morgan recortó fuerte su pronóstico para Argentina

El dato de actividad económica de julio cayó como un balde de agua fría sobre las proyecciones para Argentina. Después de conocer las cifras oficiales, J.P. Morgan recortó de manera contundente su estimación de crecimiento para 2026.

La entidad pasó de proyectar una expansión del 2,7% al 1,5% para todo el año. El cambio responde principalmente al fuerte retroceso registrado por la actividad durante julio.

El desplome de julio sorprendió a los analistas

El EMAE cayó 2,9% en términos desestacionalizados frente a junio y registró una baja interanual del 1,4%.

El número quedó muy por debajo de la caída del 1% que esperaba inicialmente J.P. Morgan.

Para la entidad, julio dejó el peor desempeño mensual desestacionalizado desde abril de 2020. Si se excluyen la pandemia, la crisis financiera internacional de 2008 y la crisis argentina de 2018-2019, un retroceso de semejante magnitud no se observaba desde 2004.

La economía quedó 4,5% debajo del máximo de marzo

El impacto acumulado también comienza a hacerse sentir.

Con el dato de julio, la actividad económica quedó 4,5% por debajo del máximo registrado en marzo, mientras que el crecimiento acumulado entre enero y julio pasó del 2,2% al 1,7%.

Comercio e industria, en el centro de la tormenta

El deterioro tampoco fue parejo entre los sectores. De los 15 rubros relevados por el INDEC, ocho tuvieron caídas interanuales durante julio. Entre los principales retrocesos aparecieron:

* Comercio mayorista y minorista: -5,1%

* Industria manufacturera: -4,6%

En el otro extremo, la minería creció 8,4%, mientras que la pesca también registró una variación positiva.

La próxima batalla: agosto y septiembre

Ahora todas las miradas están puestas en los próximos datos.

J.P. Morgan proyecta una contracción anualizada del 4% durante el tercer trimestre y considera que los números de agosto y septiembre serán determinantes para establecer si la economía termina configurando una recesión técnica de dos trimestres consecutivos.

El número que cambió el escenario

El dato que encendió las luces de alerta fue el derrumbe mensual de julio. A partir de ese resultado, J.P. Morgan modificó sustancialmente su escenario para Argentina y ahora contempla un crecimiento anual de 1,5% para 2026.

El mercado espera ahora los próximos datos de actividad para determinar si el golpe de julio fue un episodio puntual o el comienzo de un período de mayor contracción.