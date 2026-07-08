Triunfo argentino en Europa: rechazan la regulación que ponía en riesgo al biodiesel

El Parlamento Europeo rechazó las modificaciones propuestas por la Comisión Europea al Reglamento 807, una iniciativa que clasificaba a la soja como materia prima de alto riesgo de cambios indirectos en el uso del suelo (ILUC, por sus siglas en inglés).

La decisión obliga ahora a la Comisión Europea a elaborar una nueva redacción del reglamento siguiendo los lineamientos fijados por el Parlamento, que coinciden con la posición defendida por Argentina durante todo el proceso.

Alivio para las exportaciones

Con este resultado, Argentina podrá continuar exportando biodiésel elaborado a partir de soja al mercado de la Unión Europea, mientras se inicia una nueva instancia de trabajo con la Comisión Europea para definir un texto que contemple la realidad de la producción nacional.

El objetivo será que la futura reglamentación reconozca la situación del área sembrada con soja en Argentina y los criterios de sustentabilidad aplicados por la cadena productiva.

"Una exitosa gestión público-privada"

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), su presidente Gustavo Idígoras celebró la decisión.

"Es una gran noticia. Una exitosa gestión público-privada de Argentina", afirmó.

Según destacó la entidad, la postura finalmente adoptada por el Parlamento Europeo coincide con los argumentos técnicos impulsados tanto por Ciara como por la Cancillería Argentina durante las negociaciones.

Una nueva etapa

Tras el rechazo parlamentario, la Comisión Europea deberá revisar su propuesta y presentar una nueva versión del Reglamento 807. En ese proceso se espera que las autoridades europeas incorporen criterios que reflejen la sustentabilidad de la producción argentina de soja y permitan mantener el comercio de biodiésel entre ambas regiones.