Por qué las criptomonedas se volvieron más importantes para las familias rosarinas

El 1 de octubre de 2026 va a pasar algo que en Rosario nunca pasó: un Airbus A350-900 de una aerolínea extranjera va a despegar de Fisherton con destino a Madrid Barajas sin escalas. Doce horas y treinta y cinco minutos de vuelo. Dos frecuencias semanales. Precio promocional de 1.023 euros ida y vuelta en clase básica. Para una ciudad que durante décadas dependió de Ezeiza para cualquier conexión intercontinental, la noticia cambió la conversación en las mesas familiares del centro y de zona norte. Porque Europa dejó de ser un plan lejano para convertirse en algo concreto con fecha, precio y asiento reservable. Las agencias ya reciben consultas de familias que quieren llegar a Barcelona, Roma o Lisboa haciendo base en Madrid. El aeropuerto renovado, con pista reconstruida, dos mangas nuevas y sistema de balizamiento para baja visibilidad, ya está operativo desde fines de diciembre de 2025. Lo que falta son los meses hasta octubre. Y la pregunta que se repite en cada casa es la misma: cómo junto la plata para ese pasaje.

Las respuestas son más variadas de lo que eran hace cinco años. El plazo fijo en pesos rinde entre 23 por ciento anual pero con una inflación proyectada del 23.9 por ciento según algunas consultoras, apenas empata. El dólar billete sigue siendo refugio pero no genera rendimiento. El euro tiene sentido para el viajero porque se usa en más de 20 países sin cambiar nada, pero comprarlo con meses de anticipación implica asumir el riesgo de que la cotización se mueva. Por suerte, cada vez son más los que ven en sitios como Binance la forma de corroborar el ethereum precio dólar, una de las tantas formas de negociación con criptomonedas. El ethereum no es solo una moneda digital. Es la red sobre la que funcionan la mayoría de las stablecoins que los argentinos usan para ahorrar en dólares digitales. Entender eso cambia la perspectiva sobre las cripto: se trata de infraestructura financiera que ya forma parte de la vida cotidiana de millones de personas.

Por qué el ethereum importa más allá del precio

Cuando alguien compra USDT, esa transacción puede viajar sobre la blockchain de Ethereum. Ethereum es la red. Las stablecoins son los billetes que circulan por esa red. Sin esa infraestructura no tendrían la velocidad ni la trazabilidad que las hacen confiables. Lo que hace cinco años era un tema de foros ahora es estrategia corporativa global. Las conversaciones cambiaron por completo a medida de que las personas tomaron confianza de esto.

El euro como moneda de viaje y no de ahorro

Comprar euros para un viaje a Europa tiene lógica operativa. Se evita el doble cambio peso-dólar-euro y se llega con la moneda que se va a usar. Ahí perdés mucho dinero en comisiones. Pero como instrumento de ahorro de largo plazo, el euro tiene limitaciones. No rinde intereses si se guarda en el colchón. Y la cotización frente al peso fluctúa tanto como la del dólar. Para el rosarino que ya compró el pasaje directo desde Fisherton a Madrid y necesita juntar euros para los gastos del viaje, la estrategia más eficiente es comprar de a poco a lo largo de los meses, aprovechando las oscilaciones del mercado en vez de poner todo junto una semana antes de viajar.

Stablecoins: el ahorro en dólares digitales sin ir al banco

Las stablecoins atadas al dólar como USDT y USDC permiten ahorrar en moneda estable sin depender del sistema bancario. Se compran desde el celular en minutos. Se venden cuando se necesitan pesos. Y el costo de transacción es mínimo comparado con el dólar MEP. Para una familia que está juntando para Europa, tener parte del ahorro en stablecoins ofrece liquidez inmediata y protección contra la devaluación sin trámites del mercado de capitales.

Este tipo de monedas son ideales cuando están asociadas a una tarjeta de débito. Ahí solo tenés que preocuparte por gastar el dinero. En Europa muchas cosas no hace falta pagarlas en efectivo.

Plazo fijo UVA y bonos CER para los que prefieren quedarse en pesos

El plazo fijo UVA ajusta por inflación y tiene un encaje de 90 días. Los bonos CER rinden inflación más un diferencial del 8 o 9 por ciento anual y se compran desde cualquier app de inversión. Para el rosarino conservador que no quiere saber nada de cripto ni de dólares, estas opciones mantienen el poder de compra del ahorro en pesos mientras junta para el viaje. No hacen milagros. Pero garantizan que la plata no pierda valor mientras espera.

Octubre está más cerca de lo que parece

Faltan seis meses para que el primer vuelo directo Rosario-Madrid despegue de Fisherton. Las familias que empiecen a ahorrar ahora con una combinación de stablecoins, euros para gastos del viaje y UVA para el excedente en pesos van a llegar a octubre con base sólida. No existe una sola fórmula. El rosarino que hace diez años elegía entre dólar billete y plazo fijo, hoy arma una cartera diversificada desde el celular. Europa desde Fisherton ya no es un sueño. Es un plan con fecha.