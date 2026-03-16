Precios congelados y financiación: ¿conviene en la actualidad comprar un 0 km?

La combinación de precios sin aumentos, promociones financieras y una fuerte necesidad de ventas por parte de las automotrices generó un escenario particular en el mercado argentino que abre oportunidades para quienes evalúan comprar un auto 0 km. Sin embargo, especialistas advierten que el contexto requiere analizar varias variables antes de tomar la decisión.

Un mercado con ventas por debajo de lo esperado

Durante el primer bimestre de 2026 el sector automotor mostró señales de desaceleración. Aunque se registraron alrededor de 42.000 patentamientos, la mayoría de los modelos vendieron menos que en enero y también menos que en febrero del año pasado. Solo 4 de los 20 autos más vendidos lograron crecer interanualmente, mientras que otros registraron caídas de entre 10% y 35%, e incluso algunas superiores al 45%.

Este desempeño llevó a las marcas a reaccionar comercialmente: muchas decidieron congelar precios en marzo e incluso aplicar rebajas en determinados modelos para estimular la demanda.

Según analistas del sector, el escenario actual combina dólar estable, tasas de interés elevadas y expectativas de baja de precios entre los consumidores, lo que retrasó decisiones de compra y obligó a las automotrices a mejorar condiciones comerciales.

Bajas selectivas y más competencia

Las reducciones de precios se concentraron principalmente en vehículos de gama alta, impulsadas por cambios impositivos que eliminaron el impuesto interno para ciertos modelos. Esto generó bajas promedio de entre 12% y 20%, mientras que vehículos de segmentos inferiores ajustaron valores entre 5% y 10% por efecto competitivo.

Además, el mercado se volvió más competitivo: en un año la oferta pasó de 260 a 370 modelos disponibles, con fuerte ingreso de vehículos importados e híbridos.

En el caso de las pick-ups, todavía se esperan reacomodamientos. Algunas marcas ya iniciaron ajustes, como reducciones en versiones específicas o promociones agresivas para reposicionar precios frente a los SUV importados.

Financiamiento: clave para cerrar operaciones

Uno de los principales motores actuales son los planes de financiación subsidiados por las automotrices. Aunque siguen existiendo créditos a tasa 0%, las condiciones cambiaron:

* Los plazos largos casi desaparecieron.

* Predominan financiamientos de hasta 24 meses.

* Los montos financiables rondan los $20 millones.

Un ejemplo citado en el mercado indica que un vehículo con precio de lista de $40 millones puede negociarse cerca de $32 millones financiando parte del valor, con cuotas aproximadas de $850.000 mensuales.

Especialistas remarcan que el precio de lista ya no es definitivo y recomiendan negociar tanto en operaciones de contado como financiadas.

El riesgo de esperar demasiado

Aunque el escenario actual favorece al comprador, postergar la decisión también implica riesgos. La inflación continúa presente —con un índice de 2,9% en febrero— y las automotrices difícilmente mantengan precios congelados por tiempo prolongado.

Además, el mercado de autos usados pierde valor frente a la mayor accesibilidad de los 0 km financiados, lo que puede afectar el poder de compra de quienes planean vender su vehículo actual.

¿Entonces conviene comprar?

La conclusión del sector es clara: sí puede ser un buen momento para comprar, siempre que el comprador tenga capacidad de pago inicial y evalúe cuidadosamente financiación, depreciación del usado y necesidades reales.

La oportunidad surge más por condiciones comerciales excepcionales que por una caída estructural de precios, lo que sugiere que el escenario podría no extenderse en el tiempo.