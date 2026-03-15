La "democratización del tractor": el fenómeno que mostró Expoagro, con fuerte presencia asiática

Expoagro 2026 dejó una imagen clara para el sector: el mercado argentino de tractores atraviesa un cambio estructural. Por primera vez, más de 30 marcas exhibieron equipos en la muestra, con una fuerte irrupción de fabricantes asiáticos —principalmente de China— que ampliaron significativamente la oferta disponible para productores y contratistas.

Durante décadas, el negocio local estuvo concentrado en fabricantes tradicionales, con redes consolidadas y fuerte presencia histórica. Sin embargo, la apertura comercial y la flexibilización de importaciones comenzaron a modificar ese esquema, generando un escenario más competitivo.

Referentes del sector sintetizan el fenómeno como una “democratización del tractor”. La mayor disponibilidad de marcas y modelos permite que el productor tenga más opciones tecnológicas y de precio, algo que hasta hace pocos años era limitado por restricciones comerciales y costos elevados.

Más competencia y presión sobre precios

La llegada de nuevas marcas asiáticas introduce tractores con niveles de equipamiento comparables a los modelos tradicionales, pero con valores entre 15% y 30% inferiores según segmentos y configuraciones observadas en la exposición.

Esto genera presión competitiva sobre fabricantes ya establecidos, que responden con promociones financieras, ampliación de garantías y mejoras tecnológicas. Para productores medianos y pequeños, el nuevo escenario abre posibilidades de renovación de maquinaria que antes quedaban fuera de alcance.

El fenómeno también coincide con un contexto productivo que demanda mayor eficiencia operativa y reducción de costos por hectárea, especialmente tras campañas agrícolas ajustadas por clima y márgenes económicos.

El desafío clave: respaldo y servicio técnico

No obstante, especialistas y concesionarios coinciden en que el factor determinante será el soporte posventa. La disponibilidad de repuestos, la capacitación técnica y la red de servicios serán variables decisivas para consolidar la permanencia de las nuevas marcas.

La reflexión que circuló entre empresarios del rubro resume el momento actual: “Celebramos la apertura comercial. Estamos viviendo la democratización del tractor. Durante muchos años hubo cuatro o cinco marcas; hoy el cliente puede elegir. Pero habrá que ver qué respaldo tiene cada una detrás”.

En ese sentido, el mercado entraría en una etapa de selección natural donde sobrevivirán aquellas empresas capaces de construir confianza, financiamiento y logística local.

Un mercado en transición

El ingreso masivo de marcas no implica necesariamente un crecimiento inmediato del volumen total de ventas, pero sí un cambio profundo en la dinámica competitiva. Analistas anticipan un mercado más fragmentado, con mayor segmentación por potencia, precio y nichos productivos.

Para el productor argentino, el cambio central es cultural: el tractor deja de ser una decisión condicionada por pocas alternativas y pasa a convertirse en una compra comparativa, donde tecnología, financiamiento y servicio pesan tanto como la marca.