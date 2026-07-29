Rosario suma persianas bajas: confirman un aumento en la cantidad de locales desocupados

El comercio rosarino volvió a mostrar señales de deterioro. En junio de este año, la tasa de vacancia de locales comerciales alcanzó el 12,5%, lo que implica un aumento de 1,8 puntos porcentuales respecto del semestre anterior y revierte la leve mejora que se había observado a fines de 2025. En otras palabras, uno de cada ocho locales relevados permanece sin actividad.

El relevamiento abarcó 9.618 locales distribuidos entre el área central, centros comerciales a cielo abierto y shoppings. Del total, el 87,5% permanece ocupado, aunque el comportamiento cambia significativamente según la zona de la ciudad.

El microcentro concentra las mayores dificultades

La situación más delicada continúa observándose en el corazón comercial de Rosario.

El Área Central registró una vacancia del 13,4%, por encima del promedio general de la ciudad. Sin embargo, el dato más preocupante aparece en el Microcentro, donde la desocupación de locales trepó al 15,1%, mientras que las galerías comerciales alcanzaron el 13,5%.

El informe marca que tanto el microcentro como las galerías profundizaron el deterioro respecto de diciembre de 2025 y consolidan una tendencia de crecimiento de la vacancia que comenzó luego del período de recuperación observado entre 2021 y 2023.

Las peatonales también sienten el impacto

Uno de los datos más llamativos del informe aparece en los principales corredores comerciales.

La Peatonal Córdoba prácticamente duplicó su nivel de vacancia en apenas seis meses: pasó del 9,2% al 17,2%, el registro más alto de toda la serie estadística.

También crecieron los locales vacíos en calle San Luis (del 5,1% al 10,2%); Peatonal San Martín (del 8,7% al 11,4%); calle Santa Fe (del 18% al 20,9%); Paseo del Siglo (del 0,6% al 2,9%).

El comportamiento refleja un enfriamiento generalizado incluso en los corredores históricamente más dinámicos del centro rosarino.

Los centros comerciales barriales resisten mejor

Fuera del casco céntrico, el escenario muestra mayor estabilidad.

Los centros comerciales a cielo abierto presentan una vacancia promedio del 10,9%, inferior a la registrada en el centro de la ciudad.

Entre ellos, Alberdi (14,8%) y Cafferata (14,3%) son los que muestran mayores dificultades, mientras que Mendoza Oeste (6%) y Empalme Graneros (7,8%) exhiben los mejores niveles de ocupación.

Aun así, el informe advierte que el promedio de vacancia de estos corredores alcanzó el valor más elevado desde que comenzó el relevamiento en 2020.

Los shoppings siguen siendo el refugio del comercio

Mientras el centro pierde locales, los shoppings mantienen una realidad muy distinta.

La vacancia promedio es de apenas 6,4%, prácticamente la mitad del promedio de la ciudad.

Paso del Bosque, Alto Rosario y Shopping del Siglo muestran niveles de ocupación superiores al 97%, mientras que Portal Rosario continúa siendo el complejo con mayor cantidad relativa de espacios vacíos, aunque logró mejorar respecto del semestre anterior.

Un indicador que vuelve a encender las alarmas

Más allá de las diferencias entre zonas comerciales, el informe deja un mensaje claro: el proceso de recuperación del mercado de locales comerciales perdió fuerza.

Tras varios relevamientos donde la vacancia había logrado estabilizarse e incluso descender, junio de 2026 marca un cambio de tendencia y devuelve al indicador a uno de los niveles más elevados de los últimos años.

El desafío para los próximos meses será determinar si este aumento responde a un fenómeno coyuntural o si anticipa un escenario más complejo para el comercio minorista rosarino, especialmente en el microcentro, donde las persianas bajas vuelven a multiplicarse.