Si hay paro, el sector agroexportador advierte: cada empleado perderá $160.000 por día

A pocos días del vencimiento de la conciliación obligatoria, previsto para el próximo jueves 18, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) solicitaron a la Secretaría de Trabajo una convocatoria formal para este martes con el objetivo de retomar las negociaciones salariales junto a los sindicatos del sector.

Desde la entidad empresaria sostienen que, hasta el momento, "nunca hubo voluntad de negociación" y remarcan que buscan alcanzar un acuerdo que siga la evolución de la inflación medida por el INDEC, mecanismo que aseguran se aplica habitualmente en las paritarias del sector.

Según CIARA-CEC, las empresas ya otorgaron incrementos salariales acumulados del 13,8% desde enero, mientras que la inflación consolidada alcanzó el 14,7%, por lo que la diferencia actual es inferior a un punto porcentual. La propuesta consiste en actualizar los salarios mensualmente en función del índice oficial a partir del próximo mes.

La cámara afirma que, con este esquema, "nadie pierde su poder de compra y de vida", destacando que los salarios promedio del sector se ubican en torno a los 4,8 millones de pesos mensuales.

El costo de un eventual paro

Uno de los principales argumentos planteados por CIARA-CEC es el impacto económico que tendría una medida de fuerza sobre los propios trabajadores.

De acuerdo con los cálculos de la entidad, cada día de paro representaría una pérdida salarial de aproximadamente 160.000 pesos por empleado. En una semana laboral, esa cifra ascendería a 960.000 pesos, un monto equivalente a cerca del 20% del salario promedio informado por la cámara.

Desde la entidad consideran que no alcanzar un acuerdo basado en la actualización por inflación "va a redundar lamentablemente en menores salarios" como consecuencia del preanuncio de paro realizado por los sindicatos aceiteros.

En ese contexto, CIARA-CEC cuestionó el accionar de algunos dirigentes sindicales, a quienes atribuye priorizar "ambiciones políticas y la caja de recaudación de los aportes sindicales y solidarios" por sobre el ingreso de los trabajadores.

Llamado a una negociación

Frente a la inminencia del vencimiento de la conciliación obligatoria, la cámara insistió en la necesidad de que la Secretaría de Trabajo convoque a una audiencia este martes para avanzar en una negociación salarial.

"Trabajemos el próximo martes para hacer una negociación salarial real y sin juegos políticos, siguiendo el índice del INDEC como es habitual", expresaron desde CIARA-CEC, que apuesta a cerrar un acuerdo antes del fin de la conciliación y evitar un conflicto que, según su postura, tendría un impacto directo sobre el bolsillo de los trabajadores del complejo agroexportador.