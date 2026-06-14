Una semana marcada por el trigo, la logística y las nuevas reglas para las semillas

La semana dejó un renovado optimismo para la campaña de trigo 2026/27. Las proyecciones productivas mejoraron gracias a una combinación de buenas condiciones de humedad, perspectivas climáticas favorables y una mayor intención de siembra en las principales regiones agrícolas.

En la zona núcleo, las lluvias registradas durante los últimos días permitieron recuperar perfiles de humedad y mejorar el escenario para la implantación del cultivo. Productores y técnicos coinciden en que las condiciones actuales representan uno de los mejores puntos de partida de las últimas campañas, generando expectativas de una producción superior a la del ciclo anterior.

A este contexto se suma un factor de mediano plazo: la creciente probabilidad de una fase climática asociada a El Niño. Si bien todavía no existen certezas sobre su intensidad, especialistas consideran que el fenómeno podría aportar un régimen de precipitaciones favorable para la producción agrícola, lo que abre una ventana para planificar estrategias de inversión y manejo con una perspectiva más optimista.

Semillas: nuevas reglas para proteger la innovación

Uno de los anuncios más relevantes de la semana fue la puesta en marcha de un nuevo protocolo nacional para el control de identidad varietal en granos, una medida destinada a fortalecer la protección de la propiedad intelectual de las semillas.

La normativa establece procedimientos específicos para la toma y análisis de muestras en los primeros puntos de entrega de la producción, permitiendo verificar la utilización de variedades registradas y brindar mayores garantías a los obtentores vegetales.

El objetivo oficial es mejorar la trazabilidad del sistema, fortalecer la transparencia del mercado y generar incentivos para el desarrollo de nuevas tecnologías genéticas, un aspecto considerado estratégico para aumentar la productividad del sector agroindustrial.

Logística: el costo del transporte sigue restando competitividad

Mientras las perspectivas productivas mejoran, la logística continúa siendo uno de los principales desafíos para la rentabilidad, especialmente en el norte santafesino.

Un informe difundido durante la semana muestra que la fuerte dependencia del transporte por camión y las largas distancias hasta los puertos del Gran Rosario generan una pérdida significativa de competitividad para los productores más alejados de los centros de exportación.

En algunos departamentos, el costo del flete puede representar más del 20% del valor de la producción e incluso superar el 30% en cultivos como maíz y sorgo. La situación evidencia una brecha regional cada vez más marcada y vuelve a instalar el debate sobre la necesidad de diversificar la matriz logística mediante una mayor participación del ferrocarril y las vías navegables.

El agro busca instalar su agenda en el Congreso

Durante la semana también cobró fuerza la intención de las entidades agropecuarias de llevar al Congreso una agenda de temas considerados prioritarios para el sector.

Entre los principales reclamos aparecen la reducción de la presión impositiva, la revisión del esquema de retenciones, mejoras en infraestructura logística y la necesidad de generar reglas estables que incentiven la inversión.

La estrategia apunta a aprovechar el escenario político para impulsar reformas estructurales que, según el sector, permitan recuperar competitividad y previsibilidad para la producción agropecuaria.

Balance semanal

La semana que pasó, el agro argentino mostró una combinación de señales alentadoras y desafíos pendientes. Por un lado, el trigo recupera protagonismo gracias a un escenario climático favorable y mejores perspectivas productivas. Por otro, la implementación de un nuevo protocolo para la protección de semillas representa un avance en materia de innovación y desarrollo tecnológico.

Sin embargo, los elevados costos logísticos y los reclamos por cambios estructurales continúan condicionando la competitividad, especialmente en las regiones más alejadas de los puertos. En ese contexto, el sector ingresa en una etapa de planificación con expectativas positivas, aunque todavía atravesada por problemas históricos que siguen impactando sobre la rentabilidad del productor.