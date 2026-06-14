Valor, eficiencia y carne muy noble: el feedlot cooperativo que distingue a Santa Fe

En un contexto que el propio sector define como uno de los más alentadores de los últimos años, el feedlot cooperativo de UNCOGA, ubicado en cercanías de Humboldt (Santa Fe), continúa consolidándose como una experiencia de integración y agregado de valor que ya abastece la totalidad de los puntos de venta de la red de carnicerías de la entidad.

Así lo expresó Henry Maletto, presidente del Consejo de Administración de UNCOGA, quien destacó que el establecimiento "está cerrando varios de los objetivos que se habían planteado cuando comenzó a pensarse el proyecto".

Transformar el ternero Holando en carne de calidad

El principal objetivo del emprendimiento fue generar valor agregado sobre el ternero Holando Argentino, una categoría abundante en la principal cuenca lechera del país y que históricamente tenía menores posibilidades de valorización.

"Hoy las siete bocas de expendio que tienen las carnicerías de UNCOGA Sodecar están siendo asistidas en su totalidad por la producción del feedlot", explicó Maletto.

El dirigente remarcó que la aceptación comercial ha sido muy positiva y que los consumidores destacan las características del producto.

"Es una carne muy noble. Escuchamos comentarios de que su terneza y su color son incluso mejores que los de un animal de raza carnicera", señaló.

Con unas 1.000 cabezas, el feedlot trabaja a capacidad plena.

Mil cabezas y resultados superiores a los previstos

Actualmente el establecimiento trabaja a plena capacidad, con alrededor de mil cabezas, volumen para el cual fue diseñado y certificado.

Según Maletto, los indicadores productivos y económicos vienen mostrando resultados por encima de las expectativas iniciales.

"Estamos obteniendo muy buenos niveles de conversión y muy buenas ganancias diarias de peso, mientras que la mejora en los precios de la hacienda también contribuyó a fortalecer la rentabilidad", afirmó.

Además, el feedlot incorpora nuevas tecnologías y desarrolla experiencias orientadas a optimizar la eficiencia productiva.

Uno de los avances más destacados es la reducción del ciclo de engorde: de aproximadamente 150 días a períodos que oscilan entre los 115 y 120 días, un cambio que mejora significativamente la conversión y el aprovechamiento de los recursos.

Profesionalismo e integración como pilares del proyecto

Para Maletto, uno de los factores determinantes del éxito de la iniciativa es el trabajo conjunto entre las nueve cooperativas que integran UNCOGA y el equipo técnico de la organización.

"Este proyecto también sirve para seguir integrando a las cooperativas que forman parte de la federación y aprovechar la gran profesionalidad con la que trabajan nuestros funcionarios", destacó.

La experiencia demuestra que un esquema cooperativo puede avanzar sobre procesos de industrialización y agregado de valor, generando una cadena integrada desde la producción hasta la comercialización.

Henry Maletto, presidente de UNCOGA, ponderó la experiencia productiva en diálogo con Ecos365.

Un escenario ganadero que invita a invertir y mejorar

Más allá del presente del feedlot, Maletto analizó el momento que atraviesa la ganadería argentina y lo definió como "casi soñado" por las expectativas que existen a corto, mediano y largo plazo y por la recuperación de los precios.

Sin embargo, advirtió que el buen contexto no debe traducirse en relajamiento de la gestión.

"Hay que seguir mejorando los índices productivos, medir los costos y adaptarse permanentemente. Los aumentos en combustibles impactan sobre todos los insumos y servicios, por lo que la eficiencia sigue siendo la principal herramienta del productor", sostuvo.

En ese sentido, el feedlot cooperativo de Humboldt aparece como un ejemplo concreto de cómo la incorporación de tecnología, la integración institucional y la gestión profesional pueden convertir un escenario favorable en una oportunidad de crecimiento sostenible para toda la cadena ganadera.