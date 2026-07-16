Stellantis lanza en Argentina el Leapmotor B10 con un precio ultra competitivo

Resumen Ejecutivo Leapmotor, la marca china del grupo Stellantis, desembarca en la Argentina en julio de 2026 con el B10 ultra-híbrido, un C-SUV con tecnología REEV, más de 900 kilómetros de autonomía y un precio de lanzamiento de USD 31.990. El Leapmotor B10 usa una arquitectura donde las ruedas siempre las mueve el motor eléctrico y el motor naftero de 1,5 litros solo genera electricidad: 215 CV y 240 Nm , sin conexión mecánica a las ruedas.

usa una arquitectura donde las ruedas siempre las mueve el motor eléctrico y el motor naftero de 1,5 litros solo genera electricidad: y , sin conexión mecánica a las ruedas. Autonomía combinada superior a 900 km (NEDC) ; batería de 18,8 kWh que rinde 95 km en modo 100% eléctrico.

; batería de que rinde en modo 100% eléctrico. Precio de lanzamiento de USD 31.990 ($44.897.965), con financiación a tasa 0% y un plan de ahorro 80/20 a 84 meses .

($44.897.965), con y un plan de ahorro . Equipamiento de tope: pantalla de 14,6", sistema LEAP OS 4.0 sobre chip Qualcomm 8155, 7 airbags y 15 asistencias ADAS del sistema LEAP PILOT.

La marca china del grupo Stellantis presenta en la Argentina el nuevo Leapmotor B10 ultra-híbrido, un C-SUV que combina un diseño minimalista con altos estándares de seguridad, tecnologías inteligentes y una propuesta de movilidad pensada para los nuevos hábitos de conducción, con más de 900 kilómetros de autonomía. El lanzamiento lleva la firma de Valere Lourme, Brand Manager de Leapmotor Argentina.

Un concentrado de tecnología

El Leapmotor B10 encarna los valores de la marca —innovación inteligente, accesibilidad global y movilidad sostenible— y es su primer modelo diseñado específicamente para mercados internacionales, un paso que la corre de fabricante nacional de vehículos electrificados a jugador global. Construido sobre la arquitectura LEAP 3.5, integra tecnología de vanguardia, conectividad inteligente y una filosofía de diseño centrada en el usuario. La declaración de intenciones es clara: democratizar la movilidad eléctrica mediante soluciones accesibles y de alta calidad. Es un SUV compacto que apunta al conductor moderno y experto en tecnología, tanto para los desplazamientos urbanos como para las escapadas de fin de semana.

Diseño expresivo y versatilidad del espacio

El diseño exterior del B10, galardonado con el "Design Award CMF 2024", reúne curvas elegantes y líneas dinámicas con un aspecto audaz y moderno. Adentro, una pantalla táctil flotante de 14,6 pulgadas domina el centro del tablero. El habitáculo es personalizable, espacioso y luminoso, con un techo "sky view" de 1,8 m² y cortina eléctrica de serie, iluminación ambiental "smart light" sincronizada con el audio y los modos de conducción, y asientos eco-friendly de 7 capas de espuma bio-based con materiales de carbono de bambú certificados OEKO-TEX®. Las butacas delanteras suman ajuste eléctrico, ventilación y memoria.

El equipamiento se completa con llantas de aleación de 18", faros full LED automáticos, DRL dinámico, barra de luz trasera, cámara de estacionamiento 360°, portón eléctrico y spoiler integrado. Con 4.530 mm de largo, 1.885 mm de ancho, 1.655 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.735 mm, ofrece un baúl de 350 litros (ampliable a 1.420 litros) y 22 espacios de guardado inteligente.

Un nuevo tipo de hibridación: siempre eléctrico, con apoyo cuando hace falta

La arquitectura de Leapmotor reinventa el concepto híbrido poniendo la propulsión eléctrica en el centro. La tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle) combina la experiencia de manejo de un eléctrico —silencioso, suave y con torque inmediato— con la autonomía de un auto a combustión. Así, el B10 ultra-híbrido alcanza una autonomía superior a los 900 kilómetros (NEDC) con batería cargada y tanque lleno. Las ruedas las impulsa únicamente el motor eléctrico: el prolongador de autonomía solo se activa para producir electricidad y recargar la batería cuando es necesario.

El sistema se define por tres principios: el motor eléctrico impulsa siempre las ruedas; el extensor de autonomía nunca está conectado mecánicamente a las ruedas; y su función es generar electricidad durante la marcha. El conjunto eléctrico eroga 215 CV y 240 Nm, apoyado por un generador naftero de 1,5 litros. La batería de 18,8 kWh ofrece 95 km de autonomía eléctrica, con un generador de 50 kW y un tanque de 50 litros.

Cuatro modos de energía

El conductor elige entre cuatro modos —EV+, EV, Combustible y Power+— para priorizar eficiencia o rendimiento sin perder el carácter "electric first". Los modos EV y EV+ son puramente eléctricos, con el motor a combustión apagado y cero emisiones de escape, ideales para ciudad. Los modos Combustible y Power+ activan el generador de a bordo para viajes largos, alta velocidad o conducción más exigente. El B10 suma además conducción con un solo pedal, con una lógica de recuperación de energía que mejora la eficiencia.

Tecnología y seguridad en su máxima expresión

El habitáculo ofrece un entorno digital estilo smartphone impulsado por LEAP OS 4.0 sobre el chip Qualcomm 8155. La pantalla central de 14,6 pulgadas 2,5K HD se complementa con un panel de instrumentos de 8,8", mapeado 3D en tiempo real 360°, control por voz y comando remoto desde la app Leapmotor, que permite precalentar la batería, controlar el clima, chequear el estado del vehículo, bloquearlo o localizarlo a distancia. El audio es un sistema HiFi premium de 12 altavoces con sonido envolvente 7.1, y el auto se mantiene al día mediante actualizaciones OTA (Over-The-Air).

La seguridad es prioridad absoluta: 6 cámaras y 6 radares de alta precisión alimentan al sistema LEAP PILOT y sus 15 funciones ADAS, entre ellas control de crucero adaptativo (ACC), centrado de carril (LCC), frenado de emergencia (AEB), detección de punto ciego (BSD) y alerta de tráfico cruzado (RCTA). Suma 7 airbags y una estructura de alta resistencia con mayor rigidez torsional. Con su combinación de rendimiento, comodidad y precio, el Leapmotor B10 se propone como referencia en el segmento de los C-SUV electrificados.

Colores, precio y financiación

El B10 se ofrece en cinco colores de carrocería —Azul Celeste, Gris Galaxy, Gris Tundra, Blanco Lunar y Negro Eclipse— con interiores en negro o gris. El precio de lanzamiento es de USD 31.990 ($44.897.965). Como parte del lanzamiento, hay financiación a tasa 0% —$24.000.000 a 12 meses o $30.000.000 a tasa 0% UVA a 36 meses— y un plan de ahorro 80/20 a 84 meses, con una cuota de inicio de $403.700.

Sobre Leapmotor y Stellantis

Fundada en 2015 y con sede en Hangzhou (China), Leapmotor es una empresa de vehículos eléctricos inteligentes de base tecnológica que desarrolla y fabrica internamente cerca del 70% del costo del vehículo. En 2023 Stellantis invirtió en la marca y en mayo de 2024 ambas constituyeron Leapmotor International BV para explorar el mercado global. Stellantis (NYSE: STLA), uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, agrupa marcas como Fiat, Peugeot, Jeep, Citroën y Ram, y ejecuta su plan estratégico "Dare Forward 2030".

Preguntas Frecuentes

¿Cuánto cuesta el Leapmotor B10 en Argentina?

El precio de lanzamiento es de USD 31.990 ($44.897.965), con financiación a tasa 0% y un plan de ahorro 80/20 a 84 meses.

¿Qué autonomía tiene el Leapmotor B10 ultra-híbrido?

Supera los 900 kilómetros (NEDC) combinando batería y tanque llenos, con 95 km en modo 100% eléctrico gracias a su batería de 18,8 kWh.

¿Qué significa que sea "ultra-híbrido" o REEV?

La tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle) hace que las ruedas las mueva siempre el motor eléctrico. El motor naftero de 1,5 litros nunca se conecta a las ruedas: solo genera electricidad para recargar la batería cuando hace falta.

¿Qué marca es Leapmotor?

Es una automotriz china de vehículos eléctricos fundada en 2015, con sede en Hangzhou. Desde 2023 Stellantis es socio inversor y juntos crearon Leapmotor International para la expansión global.