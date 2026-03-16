Tarjetas de crédito: eliminan un impuesto y baja el costo del pago mínimo

Una nueva medida impositiva comenzó a regir desde este lunes y beneficia directamente a los usuarios de tarjetas de crédito que optan por pagar el saldo mínimo del resumen mensual. La decisión elimina el Impuesto de Sellos aplicado sobre la financiación del saldo pendiente, reduciendo así el costo total del financiamiento.

La iniciativa fue implementada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires y alcanza a quienes realizan operaciones conocidas en la jerga financiera como “revolving”, es decir, cuando se paga solo una parte del resumen y el resto se financia con intereses.

Hasta ahora, estas operaciones estaban alcanzadas por un tributo del 1,2%, que se aplicaba sobre el monto financiado. Con la eliminación del impuesto, los usuarios dejarán de abonar ese recargo automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Según la información oficial, el objetivo es aliviar el costo del crédito en un contexto económico donde cada vez más consumidores recurren a la tarjeta para sostener gastos corrientes o enfrentar dificultades para cancelar el total del resumen mensual.

Contexto: mayor uso del financiamiento con tarjeta

La medida llega en un escenario marcado por cambios en el comportamiento financiero de los hogares. El uso del financiamiento con tarjeta creció mientras los préstamos personales muestran una caída real durante los últimos meses, en parte debido al nivel de tasas y a restricciones crediticias aplicadas por las entidades financieras.

Además, parte de los clientes enfrenta limitaciones para acceder a nuevos créditos hasta regularizar situaciones de mora o mejorar su perfil de riesgo ante los bancos. En ese marco, reducir costos asociados al financiamiento busca disminuir la carga financiera mensual.

Desde el gobierno porteño señalaron que la eliminación del impuesto forma parte de un paquete más amplio de alivio fiscal que incluye otras exenciones y simplificación de trámites tributarios.

Qué cambia para los usuarios

El impacto principal se verá reflejado en los resúmenes de tarjeta: quienes financien consumos pagando el mínimo abonarán un monto menor respecto a meses anteriores, ya que el tributo deja de integrar el costo financiero total.

Sin embargo, especialistas recuerdan que pagar solo el mínimo continúa implicando intereses elevados, por lo que sigue siendo una herramienta de financiamiento de corto plazo más que una solución permanente.