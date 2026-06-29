Tasas más altas y bonos ajustados por inflación: claves del nuevo escenario financiero

Durante las últimas semanas, el mercado financiero registró un aumento en las tasas de interés de los instrumentos en pesos, tanto a tasa fija como en aquellos ajustados por CER. El movimiento responde a un contexto de mayor volatilidad cambiaria, menor liquidez y una demanda creciente de cobertura frente a posibles cambios en la dinámica de la inflación.

La combinación de estos factores provocó una caída en los precios de algunos bonos y, en consecuencia, una mejora en sus rendimientos, situación que comienza a ser vista por varios analistas como una oportunidad de inversión.

Por qué vuelven a ganar atractivo los bonos CER

Los títulos que ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), vinculado a la inflación, recuperaron protagonismo luego de varios meses en los que los instrumentos a tasa fija habían concentrado el interés de los inversores.

La explicación radica en que el mercado percibe mayores riesgos de que la inflación desacelere a un ritmo más lento que el previsto si persisten las tensiones cambiarias. En ese contexto, los bonos CER ofrecen una cobertura frente a eventuales aumentos de precios.

Qué oportunidades observan los especialistas

Diversas sociedades de bolsa y consultoras consideran que el ajuste reciente dejó valuaciones más atractivas en los bonos CER, especialmente en los tramos medios y largos de la curva.

Al mismo tiempo, otros analistas sostienen que los bonos a tasa fija continúan siendo una alternativa válida para quienes confían en que el proceso de desinflación continuará durante los próximos meses. La elección entre una u otra estrategia dependerá, principalmente, de las expectativas sobre la inflación y la evolución del tipo de cambio.

El rol de la liquidez y la política monetaria

Otro elemento que influyó en la suba de tasas fue la menor disponibilidad de pesos en el sistema financiero. Factores estacionales, como el pago de impuestos y otras obligaciones, junto con decisiones del Tesoro en materia de financiamiento, redujeron la liquidez y presionaron al alza las tasas de corto plazo.

Este contexto obliga a los inversores a revisar permanentemente sus carteras y evaluar qué instrumentos ofrecen una mejor relación entre rendimiento y riesgo.

Un mercado atento a la inflación y al dólar

De cara a los próximos meses, la evolución de la inflación, el comportamiento del dólar y las decisiones de política económica seguirán siendo determinantes para el mercado de deuda en pesos.

Mientras algunos inversores privilegian asegurar rendimientos nominales mediante instrumentos a tasa fija, otros optan por mantener cobertura inflacionaria a través de bonos CER, ante la posibilidad de que la desaceleración de los precios sea más gradual de lo esperado.