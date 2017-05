ATN polémicos: “Por la frustración de no hacer gestión buscan enemigos”

“La Provincia pero sobre todo el municipio, frente a sus frustraciones de no poder hacer gestión, encuentran enemigos. Ya lo hicieron con el kirchnerismo”, advirtió.

En ese sentido, se refirió a la avenida Circunvalación “que en pocos días vamos a poder inaugurar después de 10 años que no se termina y después están las cloacas en Santa Fe”.

