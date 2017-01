Asado, fernet y droga: nueva denuncia y más fotos de la cárcel de Coronda

“Esos privilegios muestran nichos de corrupción en el Servicio Penitenciario de la provincia y negocios que no se deberían hacer”, expresó el legislador rosarino.

En tanto, el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, denunció también este viernes que Alexis Caminos, hijo del ex jefe de la barrabrava de Newell’s asesinado en 2010, desde uno de los pabellones de Coronda está manejando el negocio de la cocaína en el barrio Municipal de la ciudad de Rosario.

No sólo hay fotos de una pileta de lona en el pabellón. Este viernes se difundieron nuevas imágenes donde se ve a un grupo de presos con camisetas del club Colón de Santa Fe haciendo un gran asado, donde incluso se los ve tomando una bebida que parece ser fernet y fumando habanos y armados similares a porros de marihuana.

