Atentados de gravedad institucional con la misma cortina: la selección argentina

Los dos ataques a balazos contra las viviendas donde residió la familia del juez Ismael Manfrín se dieron pasadas las 21 de este martes. Fuentes judiciales y policiales los relacionaron con los traslados de Ariel Máximo "Guille" Cantero y Jorge Emanuel Chamorro a cárceles federales. Un hecho de igual gravedad institucional ocurrió el 11 de octubre de 2013, cuando cuatros personas dispararon 14 veces contra la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti. En los dos episodios hubo una particularidad: se registraron cuando jugaba la selección argentina de fútbol.

Un vecino de la casa ubicada en Italia al 2100, donde vivió Manfrín, comentó a Rosario3.com que escuchó "varias detonaciones cuando (Lionel) Messi estaba por convertir el segundo gol ante Haití (12 minutos del segundo tiempo)". El muchacho hizo alusión al partido que disputó el conjunto nacional de fútbol en La Boca, como despedida del país en la previa del Mundial de Rusia.

Que el testigo haya hecho mención al partido de Argentina no es un dato menor. Fuentes policiales indicaron que en la planificación de estos atentados se suele tener en cuenta si hay un evento de este tipo, donde se presume que el blanco del ataque va a estar en su domicilio.

Es más, el dueño de la casa de Italia al 2100, donde residió hasta hace pocos meses Manfrín, dijo en Radio 2 que al momento de los disparos cenaba con su familia mientras miraba el partido Argentina vs. Haití. “Mi hija de 9 años estaba a menos de diez metros de donde impactaron los balazos”, relató.

Otro episodio de gravedad institucional ocurrió durante un encuentro de la selección argentina de fútbol. Fue cuando el ex gobernador Antonio Bonfatti –actual presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe– miraba Argentina contra Perú por las Eliminatorias en vistas del Mundial de Brasil 2014, que terminó 3 a 1 a favor del equipo de Alejandro Sabella. Durante el cotejo, cuatro personas dispararon 14 veces contra el domicilio ubicado en Gallo y Darragueira. Dos balas impactaron cerca del lugar donde estaba ubicado el legislador.

Vecinos de Bonfatti aseguraron haber visto a cuatro personas encapuchadas pasar en dos motos y disparar contra la vivienda. Por el atentado fue condenado en un procedimiento abreviado Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval a tres años y medio de prisión. Actualmente se encuentra con arresto domiciliario por intentar matar a balazos a tres personas en junio del año pasado.

Por otra parte, no es la primera vez que un funcionario judicial es amenazado en causas vinculadas a Los Monos. En escuchas telefónicas que se desprenden de la causa 913/12, por la que fueron condenados varios miembros el 9 de abril pasado, dos detenidos planificaban atentar contra el ex fiscal de Cámara Guillermo Camporini y el ex juez de Instrucción Penal Nº 4 Juan Carlos Vienna.

Además, avanza la causa contra Guille Cantero por haber amenazado por teléfono al magistrado Edgardo Fertitta, quien rechazó en 2016 su traslado de un penal federal ubicado en Rawson a uno más cercano a Rosario. Por esa investigación, el fiscal Fernando Dalmau de Investigación y Juicio pidió 7 años y medio de prisión para el líder de la organización narcocriminal.