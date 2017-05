Crimen del taxista: el misterio del dinero y el origen del disparo fatal

Los investigadores no descartan que el homicidio se haya producido desde el interior por algún falso cliente. O bajo la modalidad de un pasajero que pide ir hasta una dirección y allí aparece en escena un tercero armado para efectuar el asalto.

Fiscalía informó este martes a la tarde que se realizaron pericias sobre el automóvil y no se encontraron indicios de disparos en el exterior de vehículo. Buscan corroborar si tuvo origen desde adentro del auto. En principio, el homicida utilizó un revólver calibre 32.

Para Gallardo Groia, “no es raro que a un taxista que le devuelven un dinero lo deje adentro del vehículo”. “Por supuesto que es de sospechar pero no es nada anormal”, añadió.

Gallardo Groia habló en el programa La primera de la tarde (Radio 2) y aclaró que tanto él como su primo eran “titulares independientes que no teníamos paradas” ni estaban nucleados en ningún sindicato.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo