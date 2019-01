Cuidado: falso mail de Mercado Libre busca robar información

En el mundo de las estafas digitales casi todo está hecho. Pero como diría Mirtha Legrand, “el público se renueva”. Y atentos a esto, los estafadores adecúan sus modus operandi. Ahora, se conoció una nueva modalidad a través de falsos correos electrónicos de Mercado Libre que buscan robar información.

En contacto con A diario, el especialista en seguridad informática Cristian Boghello, explicó que esta modalidad de “phishing” usa marcas conocidas para generar confianza en la víctima. Así, el estafado puede recibir en su correo electrónico mails de Mercado Libre, Mercado Pago o de tarjetas de créditos con un vínculo que lo redirecciona a un sitio idéntico al de estas plataformas, siempre con el argumento de que la cuenta está por cerrar o que hay un pago pendiente o por confirmar que en realidad no existe.

En esa nueva página se le pide a la víctima que ingrese otra vez sus datos y con esa información, los estafadores pueden usar su nombre para, por ejemplo, hacer compras o engañar a nuevas víctimas.

“Si te robo la contraseña de Mercado Libre por ejemplo, puedo vender cosas en tu nombre y el implicado serías vos. Te investigarían por un fraude que no hiciste”, ilustró Borghello que llamó la atención que esta modalidad se repite también por WhatsApp con mensajes sobre ofertas en vuelos o falsos premios en supermercados, por ejemplo.

¿Cómo evitar caer en la trampa? Como regla general, desconfiar de casi todo. Borghello advirtió que las tarjetas de crédito, bancos y plataformas comerciales no suelen, por regla de seguridad, enviar links externos en los correos electrónicos de modo que si un mail te pide hacerle click a un link, la recomendación es directamente no hacerlo. Mucho menos entregar información. “Si algo parece demasiado bonito o muy malo, seguramente no tiene nada bueno”, observó.