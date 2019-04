De norte a sur: Bonfatti fue el más votado pero la suma del peronismo ganó casi todos los departamentos

El voto de los santafesinos este domingo de primarias no varió demasiado de departamento en departamento. El ex gobernador y actual diputado provincial Antonio Bonfatti fue el candidato más votado en casi todos lados, aunque los sufragios del Frente Juntos (la suma de Omar Perotti y María Eugenia Bielsa) superaron al ex mandatario en 15 de las 19 secciones de la provincia. Por otro lado, Bonfatti también perdió terreno respecto de Juntos, en las dos ciudades más importantes: Rosario y Santa Fe capital, quizás las más afectadas por la inseguridad y la violencia. En el resto del territorio, no obstante, la valoración fue positiva aunque el socialista sólo pudo alejar al peronismo en San Javier, San Cristóbal, Garay, General López y 9 de Julio.

En la interna del peronismo, Perotti se impuso sobre Bielsa con un amplio margen en casi todos los departamentos. La distancia entre ambos puede medirse incluso con un José Corral de distancia. La ex vicegobernadora de Jorge Obeid quedó en la mayoría de las jurisdicciones en cuarto lugar, después del candidato de Cambiemos. Sólo en San Jerónimo, la arquitecta aventajó a Perotti.

Departamento Belgrano

Bonfatti fue el más votado con 8.044 votos. Le siguieron: Perotti, con 7.374; Corral, con 4.593 y Bielsa con 2.112. El peronismo se impuso con 9.486 votos.

Departamento Caseros

Otra vez Bonfatti quedó primero con 14.493 sufragios, seguido por: Perotti (11.474), Corral (8.115) y Bielsa (4.612). El peronismo se impuso con 16.086 votos.

Departamento Castellanos

Esta vez Perotti se quedó con la primera posición, con 33.125 votos. No sorprende si se tiene que encuenta la buena imagen del diputado nacional en su Rafaela natal que gobernó entre 1991 y 1995 y otras vez entre 2003 y 2001. Le siguieron: Bonfatti (22.189), Corral (20.413), y Bielsa (8.095). El peronismo se impuso con 41.220 votos.

Departamento Constitución

Bonfatti volvió al primer puesto con 16.752 votos, seguido por Perotti (11.688), Corral (7.256), y Bielsa (5.932). El peronismo se impuso con 17.620 votos.

Departamento Garay

Perotti volvió a arrebatarle el primer lugar a Bonfatti con 4.649 votos, dejándolo en segundo puesto con 3.610. Tercero quedó Corral, con 2.050 y lejos, Bielsa con 514. Esta vez el peronismo no pudo aventajar al socialista: sumó 4.124 votos.

Departamento General López

Bonfatti retomó el podio con 42.726 sufragios, seguido por Perotti (26.063), Corral (15.780) y Bielsa (7.233). Otra vez, el peronismo no pudo superar al ex mandatario y se acercó con 33.296 votos.

Departamento General Obligado

Bonfatti mantuvo el primer lugar con 33.890 votos. Le siguieron: Perotti (28.048), Corral (14.275), y Bielsa (6.559). El peronismo volvió a imponerse con 34.607 votos.

Departamento Iriondo

Otra vez Bonfatti a la cabeza con 11.734 votos, seguido por Perotti con 10.059 sufragios, Corral, con 7.108 y Bielsa, con 4.916. Una vez más el peronismo se impuso con 14.975 votos.

Departamento La Capital

Perotti le arrebató la primera posición a Bonfatti con 73.693 votos. El ex gobernador quedó segundo con 65.709 sufragios, seguido por: Corral (69.003) y Bielsa (32.764). Acá el peronismo casi duplicó al socialista con 106.457 votos.

Departamento Las Colonias

Bonfatti fue el más votado con 19.380 votos, seguido por: Perotti (15.627), Corral (14.031) y Bielsa (4.044). Por poco, el peronismo se puso arriba del socialista con 19.671 votos.

Departamento 9 de julio

Bonfatti se mantuvo en el primer lugar con 5.821 votos, seguido por Perotti (3.897), Corral (2.257) y Bielsa (1.648). Y acá, por poco también, el peronismo no superó al socialismo; Bielsa y Perotti sumaron 5.545 votos.

Departamento Rosario

Bonfatti retuvo el primer lugar a nivel departamental aunque perdió en algunas ciudades importantes, como Rosario. En total, cosechó 159.174 votos y le siguió Perotti, con 143.939 sufragios, lo cual también fue una sorpresa porque Bielsa parecía ser la favorita en estas latitudes. Con todo, la ex gobernadora quedó tercera e interrumpió la racha del cuarto lugar. Corral obtuvo 109.894 sufragios. El peronismo volvió a imponerse con 253.833 votos.

Departamento San Cristóbal

Bonfatti sigue a la cabeza con 16.262 votos, seguido por Perotti (9.848), Corral (3.693) y Bielsa (2.006). Otra vez, el peronismo quedó atrás, con 11.854 votos.

Departamento San Javier

Perotti volvió al primer puesto con 5.892 votos. Le siguieron: Bonfatti (5.445), Corral (2.032), y muy, muy lejos, su rival de la interna peronista, Bielsa (758). Y acá el peronismo recuperó pisada con 6.650 votos.

San Jerónimo

Bonfatti regresó al puesto de más votado con 16.896 votos y esta vez Bielsa le ganó a Perotti, con 11.380 sufragios. Así, la arquitecta se quedó con el segundo lugar, seguida del rafaelino que obtuvo 7.564 votos y Corral, que se quedó con 4.914 sufragios. Por unos dos mil votos, el peronismo se impuso otra vez sobre el socialismo con 18.944 sufragios.

San Justo

Bonfatti se mantuvo como el más votado con 8.223 votos, seguido por Perotti (7.043), Corral (3.723) y Bielsa, (1.247). Por apenas 67 votos, el peronismo aventajó al socialismo; sumó 8.290 sufragios.

Departamento San Martín

Bonfatti sigue a la cabeza con 10.522 votos, seguido por Perotti (9.679), Corral (7.405) y Bielsa (3.451). Pero otra vez, el peronismo se impuso con 13.130 votos.

Departamento Vera

Perotti fue el más votado de nuevo con 9.581 sufragios, seguido por: Bonfatti (7.844), Corral (2.461) y Bielsa (1.852). El peronismo volvió a sobrepasar al socialismo con 11.433 votos.