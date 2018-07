El emotivo mensaje que dejó el ingeniero asesinado, en la voz de su madre

Un mensaje que se hizo viral y al que ahora la mamá del autor le puso voz. Sonia, madre de Juan Cruz Ibáñez, el joven ingeniero que fue asesinado la semana pasada en Rosario durante un asalto en su departamento, lo recordó este miércoles en una entrevista con la lectura de un texto publicado por él donde reflexionaba sobre “la violencia en la Argentina” y pedía “curarla con amor”.

“Lo escribió a los 18 años, cuando se fue a estudiar a Rosario, y pinta cómo era Juan”, anunció la mujer desde Murphy –el pueblo de donde es la familia– y en contacto con El Diario de Mariana (el Tres), antes de leer la publicación.

En ella, el chico, que en 2016 fue noticia por integrar un equipo de ingenieros cuyo proyecto había sido seleccionado por la Nasa, hablaba de “amor, compasión, amistad y familia” como la receta para “curar” la sociedad. Eran sus sensaciones luego de llevar instalado algunos meses en la gran ciudad, donde vino a forjar su futuro profesional.

Sonia sostuvo que su hijo “era un ángel, siempre con una sonrisa”, y que “todo el pueblo está totalmente conmovido” tras enterarse que el joven fue hallado el pasado viernes asesinado a puñaladas tras un robo en su departamento de Zeballos al 2100, donde vivía solo en el macrocentro rosarino.

Sus últimas horas juntos

La mujer recordó que compartió con Juan Cruz sus últimos días, ya que estuvo en Rosario entre el miércoles y el jueves previos al hecho. “Como toda mamá, cuando vamos a los departamentos donde ellos –sus hijos– viven solos, se los ordenamos, les ponemos sábanas y toallas limpias... A la tarde regresé a Murphy y él a las 9 de la noche me llama y me dice: «Sos la mejor del mundo, me dejaste el departamento espectacular». Me dijo que se iba a hacer unos fideos con crema y se iba a dormir. Eso fue lo último”, contó.

Lo peor llegaría la mañana siguiente: “Me habla la administradora del departamento para ver si sabía algo de Juan, porque una vecina vio la puerta del departamento abierta. Yo pensé que le había quedado abierta de despistado al irse al trabajo. A la media hora un amigo me tiene que dar la noticia de que Juan estaba muerto en su departamento y que no lo dejaban entrar”.

“No sé cómo lo mataron, nunca quise saber”, dijo dolida Sonia, y tampoco se manifestó interesada en los detalles de la causa judicial. “No me importa, a Juan yo no lo voy a ver nunca más... Sólo lo quiero ver preso –al homicida– y que nunca más salga”, pidió.

Fe en la Justicia

Por su parte, Ignacio, uno de los hermanos mayores de Juan Cruz, habló también desde el móvil televisivo y se expresó confiado en un rápido y eficaz avance de la investigación para tener justicia.

“Ya nos reunimos con el ministro de Seguridad, con la policía, la fiscal y luego con la jueza de Menores (el sindicado asesino fue detenido y tiene 17 años). Queremos agradecer el trato profesional pero también humano”, señaló el muchacho de 32 años.

“Juan Cruz era un chico modelo en todos los sentidos y veo que la Justicia está tratando que éste sea un caso modelo”, agregó en su deseo de una rápida resolución del caso.