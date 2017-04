En un pueblo de Indonesia los vivos conviven con los muertos en sus hogares

En el ritual, al difunto lo bañan y le cambian la ropa de manera regular, le llevan comida, bebidas y hasta cigarrillos. Además nunca los dejan sólos y las luces siempre tienen que estar encendidas. Según las creencias, se teme que si no se cuida bien del muerto los espíritus puedan llegar a vengarse.

