La Escuela Municipal de Artes Urbanas participa de dos destacadas producciones culturales

La Escuela Municipal de Artes Urbanas sigue cosechando importantes logros. No sólo incrementa año a año su reconocimiento como una de las escuelas de educación no formal más importantes de Latinoamérica, sino que sus alumnos y graduados son tenidos en cuenta y seleccionados para participar de proyectos artísticos y culturales que desembarcan en Rosario.



El sábado 22 de diciembre, un grupo de alumnos de la EMAU formó parte de la ópera I Pagliacci, que se realizó en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito con entrada gratuita, a través de una apuesta conjunta entre la Municipalidad de Rosario y el Teatro El Círculo. Las escenas circenses de este clásico de la ópera mundial contaron con actuaciones de clown y acrobacia representadas por diecisiete estudiantes y egresados de la Escuela Municipal de Artes Urbanas: Giovana Pidone, Guillermo Acosta, Carolina Bonaccorso, José Luis Quijada Ganga, Agustina Mansilla, Diana Sevlever, Carlos Guzman, Jonatan Figueredo, Felix Alcalá, Micaela Trefs, Mauricio Hidalgo, Yerko Ramírez, Irene Ortin y Leonardo Carmona.



Con respecto a este punto, Rubén Martínez -director escénico de I Pagliacci- indicó que por su trama, la ópera necesitaba contar con artistas circenses. “Cuando me enteré de que había una escuela de circo en Rosario, supe que no habría nada mejor que trabajar conjuntamente y así poder fusionar el arte urbano y el arte de la ópera. Esto es sensacional, un cruce de lenguajes artísticos que nos permitió crecer”.



El grupo de la EMAU acompañó el destacado elenco de I Pagliacci conformado por otros 130 artistas en escena, y las actuaciones protagónicas de Paula Almerares, Enrique Folger y Leandro López Linares.



Por otra parte, meses atrás Rosario recibió la buena noticia de que en una coproducción entre productores locales y los directores del Cirque Du Soleil, un nuevo espectáculo se instalará desde marzo de 2019 en uno de los galpones de la Franja Joven del Río. Se trata de Vangart, una propuesta única que permitirá a los espectadores sumergirse en un mundo de fantasía a través de tecnología de altísimo impacto y una impecable puesta que recupera el sello y la trayectoria de quienes dirigen el Cirque du Soleil, la compañía del circo más importante del mundo. En el espectáculo participarán Agustina Mansilla, Camila Basterra, Carlos Guzman, Ever Tolarovic, Felipe Franchi, Mariano Mesa, Yerko Moya y Matías Morosin, todos ellos son artistas que pasaron por la escuela integral y talleres de la EMAU.



Acerca de estas participaciones especiales, Marcelo Palma, director de la EMAU, destacó: “En el caso de I Pagliacci los artistas fueron directamente convocados por la producción del espectáculo al estar al tanto de la existencia de una Escuela de Artes Urbanas de carácter municipal”. Mientras, señaló que en el caso de Vangart, “hubo una convocatoria abierta a la comunidad y en la solicitud para clown, todos los artistas que sumaron al staff son alumnos o ex alumnos de la institución”.