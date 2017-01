“Las comisarías no deben estar cerradas en ningún momento del día”

“La comisaría no debe estar cerrada en ningún momento del día”, enfatizó.

Con todo, reconoció que si el grupo de amigos estuvo al menos 15 minutos a los gritos y bocinazos –como refirió Pinto– para llamar la atención de los agentes, “no hay excusa” para que los policías no los atendieran.

Luego de varias quejas en torno al funcionamiento de las comisarías, el jefe de la Unidad Regional II, Marcelo Villanúa defendió la labor policial y señaló que ya se intervino en los hechos denunciados. En una semana se contó la fuga en la subseccional 21ª , en la cual luego fotografiaron a un policía dormido; y dos casos de víctimas de robo a quienes por distintos motivos no les tomaron o tardaron en tomarle la denuncia: un grupo de amigos que encontró la comisaría 7ª cerrada y una muchacha que tuvo que ir tres veces a la 9ª para que la atendieran.

