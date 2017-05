Le negaron el 2x1 al apropiador de Victoria Donda

Esas no fueron las únicas condenas contra el ex prefecto y miembro del grupo de tareas 3.3 de la Esma. En 2014 recibió otra de 10 años por la apropiación de Laura Ruiz Dameri, y en marzo de este año fue beneficiado por la Sala II de la Cámara Federal con el arresto domiciliario por cuestiones de salud.

Con esta decisión, Azic se suma a la treintena de ex miembros de las fuerzas de seguridad a los que se les negó la aplicación del criterio adoptado en el caso del represor Luis Muiña, a quien se le permitió un nuevo cómputo de pena.

