Médicos y científicos refutan a Albino: "Va en contra de pruebas fehacientes"

Desde distintos lugares, hombres y mujeres de la ciencia han salido desmentir al médico Abel Albino que dijo que el “profiláctico no sirve absolutamente para nada”. Lo hizo durante su exposición en el plenario de comisiones por el aborto legal en el Senado. Desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR), de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Fundación Huésped salieron a desmentir al titular de la Fundación Conin.

En contacto con Radiópolis, el docente e infectólogo Damián Lerman –es director de Infectología del policlínico Eva Perón y y da clases en la UNR– sostuvo que los dichos de Albino “no tienes asidero científico” y que son “peligrosos” porque van en contra de todo el trabajo científico y social que se ha hecho hasta ahora.

Aseguró que el uso del preservativo probó ser altamente eficiente para prevenir las enfermedades de transmisión sexual como el Sida. “Nos hace retroceder en el tiempo –lamentó–. Y este señor tiró por la borda mucho tiempo invertido en eso”.

“Lo que dijo va en contra de fehacientes pruebas científicas –insistió–, después de eso no es fácil volver atrás sobre todo cuando toma tanto conocimiento público”.

Porcelana vs. látex

Otros dos reconocidos científicos también salieron a prevenir contra los dichos de Albino. Alberto Kornblihtt y Pedro Cahn, el primero es biólogo molecular, docente de la UBA e investigador del Conicet; y el segundo es el director científico de la Fundación Huésped y ex presidente de la Sociedad Internacional de Sida. Ambos lanzaron un comunicado conjunto en el que explicaron porqué los preservativos sí son seguros.

“El látex es impermeable, no tiene poros como la porcelana no esmaltada. A menos que se rompa, el preservativo es seguro”, aclararon y pidieron que los legisladores distingan entre “la ciencia y la pseudo ciencia”.

A continuación el comunicado completo:

"Entre las barbaridades que hemos escuchado de la exposición del médico Abel Albino en las audiencias del Senado hay una que merece una aclaración particular. El doctor Albino afirmó que el profiláctico no protege de nada, porque el virus del sida atraviesa la porcelana. La elección del material porcelana como contraposición al látex de los preservativos no es inocente y tiene por objeto generar miedo en la población.

"En efecto, los virus fueron descubiertos en 1899 como agentes infecciosos que, a diferencia de las bacterias, pasaban de largo por filtros porosos de porcelana no esmaltada. Los poros de esos filtros son lo suficientemente grandes como para que pase el agua, lo que en ella esté disuelto y los virus, pero demasiado pequeños como para que pase una bacteria, un hongo o un protozoario. El látex es impermeable, no tiene poros como la porcelana no esmaltada. A menos que se rompa, el preservativo es seguro.

"Además los virus, como el VIH, son parásitos obligados intracelulares. En este sentido, las células infectadas con virus VIH que podrían ser causa de un contagio son tan grandes que no pasan los filtros de porcelana y, por supuesto, tampoco atraviesan el impermeable látex.

"Los legisladores deben distinguir entre la ciencia y la pseudociencia, entre el rigor y la ignorancia".