Menopausia: los sofocos se reducirían en un 73 %

Las mujeres que padecen sofocos frecuentes durante la menopausia podrían reducir en un 73% los síntomas gracias a un nuevo fármaco que está en fase experimental, según un ensayo realizado en el Imperial College de Londres, informaron desde esa casa de altos estudios, a través de Télam . Los investigadores de esa la universidad británica, especializada en ciencia, ingeniería, medicina y negocios, mostraron que "con el fármaco las mujeres que sufren siete o más sofocos al día no sólo pueden reducir los síntomas, sino también su gravedad e impacto". El equipo de investigadores espera que el estudio, que pasó la fase inicial con éxito y actúa en el cerebro, "brinde esperanza a las mujeres afectadas por los sofocos que no pueden utilizar la terapia de reemplazo hormonal (TRH)". El nuevo compuesto es un fármaco llamado "MLE4901". Waljit Dhillo, profesor de investigación del Departamento de Medicina del Imperial, dijo que “si una mujer tiene más de siete sofocos al día y el fármaco le permite reducir unas tres cuartas partes de los mismos, es un impacto significativo en su calidad de vida".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo