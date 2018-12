“Monchi Cantero” se despegó de las balaceras y dijo que teme ser “envenenado”

Siempre se dijo que Ramón Ezequiel Machuca, alias “Monchi Cantero”, es el “cerebro” de Los Monos; el heredero de Ariel “Pájaro” Cantero, ex líder de la banda acribillado en 2013. Por eso, no resulta extraño que acepte salir a hablar desde la cárcel en este momento, después del juicio por narcotráfico –causa federal Los Patrones- que a él no lo abarcó, luego de las balaceras a edificios judiciales y, especialmente, tras la detención de Luis Paz, considerado un enemigo y competidor territorial de la organización de barrio Las Flores. Y aprovechó para señalar que teme ser “envenenado” en el penal de Piñero, donde cumple una condena de 36 años y 6 meses.

Sobre el padre del asesinado “Fantasma” Paz, aseguró que goza de “protección judicial, policial y política” y que “hace negocios con jugadores de fútbol”. Pidió declarar en el juicio que será llevado a cabo en contra del detenido. Por otra parte, confió que teme ser “envenenado” en prisión y por eso no come los alimentos que le proporciona el Servicio Penitenciario.

Una guerra sin Paz

“Monchi Cantero” habló en forma exclusiva desde la cárcel de Piñero, donde cumple una condena de 36 años y 6 meses, con el periodista Agustín Lago, conductor del programa Culpables (El Tres). "Se viene confirmando todo lo que vengo diciendo sobre que Luis Paz es un narco. Decían que yo estaba embarrando la cancha, que era un manotazo de ahogado”, aseguró Machuca.

Envalentonado por la detención del padre del asesinado “Fantasma” Paz –uno de los crímenes más sangrientos de la interminable zaga de muertes por esta disputa en las calles rosarinas-, “Monchi” afirmó que Luis Paz “tiene protección judicial, policial y política”.

“Quisiera que se llegara al vínculo judicial que lo está protegiendo a Paz, que es (el juez Juan Carlos) Vienna”, apuntó el joven líder de Los Monos. Y fue por más al pedir “que la justicia Federal cite a la ex novia del juez Vienna para que cuente el vínculo que tiene Paz con él, que ella sabe muy bien".

Acerca de la supuesta “protección policial”, amplió: "Fijate que estaba como testigo protegido. La misma persona que llevó el dato adonde yo estaba, es el mismo policía que lo protege a él, a través de un narco que pertenece a la banda de ellos".

Y cuando el periodista le preguntó por el presunto vínculo político de Luis Paz, jugó al misterio: "Creo que dentro de poquito se va a saber a través de la investigación que está llevando la Justicia Federal", deslizó.

Un sentimiento de venganza

Machuca sorprendió al pedir a la Justicia Federal de Santa Fe declarar en la causa contra Luis Paz porque dice tener “información sobre su organización”. Esto podría ser una especie de revancha, ya que Luis Paz declaró como testigo en el juicio contra Los Monos por ser padre del “Fantasma”, al que supuestamente mataron los Cantero por quedarse con dinero de la organización y utilizarlo en un cargamento de droga que fue secuestrado por Gendarmería en Salta.

El crimen de Fantasma Paz no fue esclarecido, no hubo personas condenadas por ese asesinato. Se deduce que Paz declaró contra la banda en un juicio donde no se juzgaba el asesinato de su hijo, sino cómo funcionaban Los Monos como organización criminal.

En otro tramo de la entrevista telefónica, “Monchi” advierte que Luis Paz “lava plata” en el fútbol. Indicó que “lleva jugadores a Argentino de Rosario y a Central Córdoba” y puso como ejemplo el caso de un futbolista al que primero llevó al Salaíto y después a Sarmiento de Junín, donde actualmente juega.

Se despegó de las balaceras

Ramón Machuca quiso dar su opinión sobre los ataques a balazos a edificios del Poder Judicial de Santa Fe, en los que él nunca estuvo sospechado. "Son hechos gravísimos, que no tendrían que ocurrir, pero cada uno tiene su pensamiento. No podemos pagar justos por pecadores. A todos no nos pueden meter en una picadora de carne y hacernos responsables de lo que haya hecho cualquier persona", sentenció.

En este caso particular, sin nombrarlo, “Monchi” parece despegarse de su medio hermano Ariel Máximo “Guille” Cantero, apuntado como supuesto organizador de las balaceras desde la cárcel como represalia a las condenas recibidas.

“Para mí y toda la sociedad son cosas graves. Son hechos gravísimos. Cada uno deberá pagar sus consecuencias”, agregó Machuca. Aunque otra vez no quiso dar nombres: "Lo digo por quien sea. No digo que sea allegado mío", aclaró.

Veneno

Ramón Machuca consideró que "por estos hechos (balaceras) y por todos lo que viene pasando” recibió “la condena más grande por los negociados que hicieron el abogado Carlos Varela con los fiscales Guillermo Camporini, Gonzalo Fernández Bussy y el procurador Jorge Barraguirre”. Luego sentenció que “el que siempre paga el pato es Ramón Machuca”.

Por último, “Monchi” contó que vive en “malas condiciones” en Piñero y dijo que se debe a que algunos miembros de Los Monos “fueron imputados por esas balaceras”, de las que él nunca estuvo sospechado.

Añadió que teme que lo “envenenen” y por ese motivo sólo se alimenta con la comida que le llevan sus familiares, aunque expresó que hace dos meses que no recibe visitas.: “Como lo que traen visitas de otros internos”, aseguró. Para cerrar, manifestó que podría recibir “represalias” por la entrevista que dio a Culpables.