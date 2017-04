Nueva reunión por Sancor y corte de tránsito de Camioneros

"No podemos esperar nuevas conversaciones porque se dilata la solución, que está al alcance de la mano", subrayó.

En conferencia de prensa, el titular de la Casa Gris manifestó que Sancor "está en una situación límite" e instó a "todos los que tienen poder de decisión a que dejen de lado planteos secundarios" para resolver el conflicto. "Pedimos que se priorice la solución del problema, que se dé financiamiento para restablecer la cadena de pagos a proveedores y a los trabajadores", comentó el ex intendente.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo