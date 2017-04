Pedido de funcionario santafesino: menos marketing y más diálogo

Luego, el ministro criticó a su par nacional Francisco Cabrera: “El problema es su tendencia a apostar por un modelo de reconversión industrial basado en la contracción de los sectores que tienen oportunidades y los que no dan, hay que reconvertirlos y todos sabemos que eso termina con menos trabajo”. Según manifestó, el rumbo económico del gobierno que representa “va en sentido contrario para expandir el mercado interno y para después plantear acuerdos con temas de competitividad, de bienes capitales y de financiamiento”.

“Hay una macroeconomía centrada en las inversiones extranjeras que no llegan sin haber puesto en la agenda al mercado interno, por eso es oportuno aconsejar al gobierno nacional que convoque al Concejo económico y social que es una buena herramienta, que convoque a los gobiernos federales y a sectores empresarios para generar un modelo de desarrollo”, continuó.

En diálogo con el programa A Diario (Radio 2), el funcionario provincial, quien suele manifestar una postura crítica hacia la gestión de Mauricio Macri, sostuvo acerca de la medida de fuerza impulsada por la CGT. “Lo de hoy es una demanda democrática de sectores insatisfechos que hay que tratar de canalizarla y no redoblar la apuesta. Es momento de dejar el marketing político de Durán Barba y que convoquen desde el corazón a dialogar para encontrar una herramienta para hacer crecer el mercado interno”, indicó.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo