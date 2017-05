Procesaron a los organizadores de la fiesta electrónica en Punta Stage

Será la Cámara Federal de Rosario quien tendrá que resolver si el magistrado debe o no indagar al intendente, al inspector municipal y al segundo jefe de la comisaría 27ª, ya que los fiscales recurrieron su decisión.

En abril pasado, los fiscales Gambacorta e Iglesias pidieron a Vera Barros las indagatorias del intendente de Arroyo Seco, Nizar Esper, del inspector municipal que constató irregularidades en el evento –por incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos– y del segundo jefe de la Comisaría 27ª por no promover la persecución y represión de aquellas personas que se encontraban vendiendo sustancias en el Complejo Punta Stage. Sin embargo, el juez decidió indagar sólo a los responsables del complejo y la productora.

En la investigación realizada, Mario Gambacorta, de la Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario y Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad, consignaron que la cantidad de asistentes en el boliche no podía ser superior a 3.200, a pesar de que el predio sólo tenía espacio para 2.346. Ambos pudieron acreditar que se vendieron más entradas de las permitidas, ya que la firma Ticketek informó que imprimió 5.004 para la fiesta.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo