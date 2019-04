Psicología: ¿Qué es la resiliencia y cuáles son sus beneficios?

Resiliencia es una palabra que desde hace unos años está presente el lenguaje cotidiano. Para el Diccionario de lengua española (DLE, 2014), es la ‘capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido’. Por ejemplo, la capacidad de un bambú de volver a su estado inicial luego de haber sido azotado por un fuerte viento. La psicología positiva, a principios del siglo XXI, comenzó a utilizarla para referirse a las personas que de alguna manera poseen la fortaleza para enfrentar la adversidad.

Jorge Libman es psicólogo, practica la psicoterapia psicodinámica; cuando le planteamos abordar el tema, expresa a rosario3.com: “me interesa referirme a este tema, además lo hago en homenaje a Roberto Sivack, maestro y amigo que acaba de fallecer, y que alcanzó, a fines del año pasado, editar su libro sobre resiliencia; además incluyo a mi padre que con sabiduría pudo poner en práctica su resiliencia; y a algunos amigos y pacientes, todas personas que son ejemplo de enfrentar la adversidad con convicción y fortaleza.”

Y continúa diciendo: "cuando vemos a alguien que se sabe sobreponer a las adversidades, y que lo hace con fortaleza, con creatividad, funcionando en positivo, vemos a una persona que utiliza su capacidad de resiliencia; es bueno destacar que en los últimos años ha crecido en interés en su desarrollo”.

- ¿Quién era Roberto Sivack?

- Me formé con él en el campo de la psicosomática en los campos del estrés y el trauma. Roberto se constituye en un buen ejemplo, él sufrió de poliomielitis cuando era niño y producto de esa enfermedad quedó que limitaciones de las que pudo rehabilitarse. Siempre se manejaba con muletas. Pudo formar su familia y a la vez hacer aportes desde lo intelectual y lo terapéutico en el ejercicio de la profesión.

Estudié y trabajé durante mucho tiempo con él; siempre con sus muletas y lo curiosos a mí no me daba la sensación que las llevara. Si bien, como todo ser humano, debía hacer frente a angustias y conflictos; siempre lo vi funcionar en positivo. Recuerdo de él verlo caminar, nunca me pareció que llevara muletas.

Si bien para mí y para el grupo que lo frecuentaba fue una gran pérdida la muerte de Roberto Sivack; sigue siendo de gran inspiración en mi trabajo, su mensaje y todo lo que he aprendido de él

El libro se llama “Resiliencia, de las neurociencias a las redes sociales”, fue editado por la Editorial Acadia de Buenos Aires.

- ¿Qué es la resiliencia?

- Es la capacidad de adaptación del ser vivo de enfrentarse a aquello que le provoca un estado perturbador o un estado de situación adverso.

También se la usa en ingeniería para definir aquellos materiales, mecanismos o sistemas que tiene la capacidad de recuperar su estado inicial cuando cesa la perturbación a la cual ha sido sometido.

Cuando los seres humanos enfrentamos situaciones adversas límites, estresantes o traumáticas que se prolongan en el tiempo nos resulta muy difícil volver a ser los mismos, siempre esas situaciones límites nos transforman.

- ¿Se puede aprender a tener resiliencia?

- Esto es lo que hoy debatimos especialistas y estudiosos. Los terapeutas que trabajamos en este campo podemos transmitir elementos que generen desarrollos resilientes, trabajando algunos aspectos de la personalidad que ayuden a enfrentar situaciones de ansiedad y miedo y evitar paralizarnos frente a las adversidades; de poder recurrir a los aspectos más positivos para encontrar respuestas a los mismos. Y, sobre todo, en estos casos es de gran ayuda a quien sufre estos estados sus vínculos cercanos y sociales; y aprender de las experiencias difíciles, transformándonos con nuestros recursos creativos desde una mirada diferente. Todo esto es muy amplio y desde la psicoterapia tratamos de aportar estos elementos.

- ¿Cómo van reaccionando los pacientes ante estas intervenciones? Lo imagino dando pasitos y saliendo en principio del papel de víctima? ¿Tal vez ustedes les ayuden a dar otros pasitos y el paciente puede hacer algo con su dolor y no prolonga el sufrimiento?

- No podemos pensar en el concepto de resiliencia sin la idea de adversidad. La persona que desarrolla su capacidad de resiliencia debe de haber afrontado una adversidad.

La vida, en su transcurso nos da la oportunidad de desarrollar resiliencia, la que es un proceso. Hay personas que desde su nacimiento ha mostrado resiliencia. Yo siempre recurro a la imagen de Roberto Sivack o la del cantante y pianista Michel Petrucciani, quien desde su nacimiento tuvo una enfermedad degenerativa que pese afectar su desarrollo, no le impidió constituirse en un músico talentoso. Es cierto que él desde pequeño tuvo el apoyo amoroso de su padre que también era músico, lo que le permitió ayudarlo a rescatarse de la enfermedad. Es muy importante la red de apoyo social para la resiliencia; además, claro, de los factores de personalidad y los contextuales; son muchos elementos que hacen a la posibilidad de ser resilientes.

- Pregunta maldita, ¿por qué algunos sí logran resiliencia y otros no?

- Es una pregunta maldita porque debemos aceptar que muchas veces los seres humanos nos enfrentamos a una cuota de azar. Esto de ninguna manera quiere decir que no debemos promover los factores que hacen a la resiliencia, los que son parte de nuestra tarea como profesionales y como educadores. Pero en los caos que nos maravillan hay una cuestión azarosa que ha logrado que ese individuo, con un temperamento muy particular, espíritu de lucha, sacrificio y de fe, ya que el aspecto espiritual adquiere relevancia, logré encontrar una identidad y un sentido de la vida. Este sentido de la vida que nos enseñara Víktor Frankl, también él un resiliente que pudo sobrevivir a Auschwitz.

En estos casos de resiliencia hay algo del azar, de lo singular y único de cada persona que hace a la diferencia entre unos que pueden y otros que sucumben; pero esto no quiere decir que no tengamos que promover factores que contribuyan a la resiliencia en las personas que están enfrentando a la adversidad.

- ¿Es conveniente recurrir a estos ejemplos para que el paciente comprenda?

- A lo que nosotros recurrimos es a la enseñanza de lo que han hecho, no al modelo; porque nadie puede ponerse como modelo. Ya que cada adversidad cuenta con la singularidad de la persona que debe enfrentarla; que cuenta con una combinación de factores propios. Esto no quita que debemos estar atentos a la persona que pide ayuda, ya que debemos evitar que esa persona se exponga a la vulnerabilidad.

Otro de los recursos es el humor. El humor es otro de los factores y ha demostrado en no pocos casos que fue el humor el que ha logrado sostener a las personas en situaciones de extrema adversidad.

El humor junto a la reflexión, al diálogo con otros, la espiritualidad, tener una ocupación o de cambiar de ocupación además del abordaje terapéutico. Todos estos factores contribuyen a desarrollar resiliencia.