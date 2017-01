¿Qué famosa tuvo sexo en un boliche?

Jimena Cyrulnik se confesó. La rubia modelo admitió que tuvo sexo en un boliche y fue por más. Confió cuáles son las mujeres que les atraen. Todo esto y mucho más en una entrevista en "El Show Del Espectáculo", ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Pinamar.

Según publicó el sitio Primiciasya.com, Cyrulnik se sometió a un cuestionario muy divertido donde se animó a hablar de todo. "Con mi marido tuve sexo en un boliche lleno de gente", reveló la panelista. Más tarde, admitió: "Me gustaría levantarme a Angelina Jolie y de Argentina, Calu Rivero y Rocío Guido Díaz me parecen unas bombas".

Además, jugó al pingo pong del programa y brindó estas revelaciones: "Entre Fede Bal y Barbie Velez me quedo con Barbie por una cuestión de género", "Entre Charlotte Caniggia y Loan me quedo con Charlotte mil veces", "Entre Matías Alé y María Del Mar me quedo con Matías".

También dijo: "Entre Yanina Latorre y Laura Ubfal me quedo con Yanina porque es compañera mía", "Entre Facundo Moyano y Roberto Petinatto me quedo con Petinatto", "Entre Juan Palomino y Esteban Lamothe me quedo con Esteban".