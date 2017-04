Sancor: trabajadores levantaron el corte pero se sienten “rehenes”

El vicejefe d gabinetes no puede defender los intereses d los trabajadores, de la Nación y ser dueño d la fábrica d queso #PampaCheese

Vamos a la reunión por #SanCor a pedir el alejamiento d #GustavoLopetegui porque no puede estar d los 2 lados del mostrador

“No quiere ayudar a Sancor hasta que el gremio no abra los convenios colectivos de trabajo (para flexibilizar condiciones). Podría negociar con el gremio por un lado y el salvataje a Sancor por otro”, continuó el representante de los empleados.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo