Se recalienta la discusión por las 500 chapas de taxis que vencen este año

Por lo pronto, todavía no se sabe qué pasará con esas 500 chapas provisorias que caducan este año ya que las iniciativas en danza van desde una extensión por otra década hasta la conversión de las licencias temporales en definitivas.

“Hicimos una propuesta sustentable –dijo Fein a El Tres–: que aquellos choferes que hayan tenido pocas faltas, que demuestran el compromiso de cumplir las normas, tengan u mecanismo automático de renovación pagando la licencia”. Además, la mandataria opinó que la tenencia de chapas a perpetuidad no va más y que “es bueno para la ciudad evaluar periódicamente cómo es la responsabilidad del taxista”. La propuesta del Ejecutivo contempla un pago de derecho de explotación de unos 120 mil pesos.

La actividad en el Concejo municipal todavía no se reanudó pero ya se instaló el tema que la semana que viene deberán tratar los ediles: la suerte de unas 500 chapas de taxis que vencen este año y fueron prorrogadas por 90 días en mayo pasado. La intendenta Mónica Fein se mostró en contra de las licencias a perpetuidad y los titulares de taxis piden que las licencias provisorias sean regularizadas e insisten en que el canon solicitado es “imposible” de pagar.

