Tiene fecha el juicio al ex jefe de la Policía de Santa Fe Hugo Tognoli

El nuevo juicio a Tognoli se sustancia en el Juzgado Federal 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque. El ex jefe policial es acusado de brindar protección a un jefe narco, cuando este último era investigado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El Tribunal Oral Federal Nº 2 confirmó este viernes la fecha del juicio al ex jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, que desde septiembre de este año se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz : será el 26 de junio de 2017 y la audiencia está pautada para las 9.30. También serán sometidos a proceso judicial a partir de esa fecha los presuntos líderes narcos Carlos Andrés Ascaíni y Aldo “Totola” Orozco, que tienen causas cruzadas con el ex jefe policial.

