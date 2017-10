Trasante, tras el debate: “La gente me dice que se sintió identificada”

Juan Monteverde y Eduardo Trasante estuvieron en el piso de El Tres para hablar con Sergio Roulier en De 12 a 14, y allí analizaron lo que dejó el debate de candidatos al Concejo y lo que viene de cara a las próximas elecciones generales del 22 de octubre.

Consultado sobre el impactante cierre del debate, en donde Trasante mostró el arma con la que mataron a su hijo Jeremías en el triple crimen de Villa Moreno, el postulante al Palacio Vasallo por Ciudad Futura expresó: “Esa arma representa no solo mi dolor sino el de mucha gente de Rosario”. Además, reconoció haber “llorado mucho en la preparación del debate”, y con tono quebrado insistió: “no estoy acá por lo que me pasó, sino por lo que hice con lo que me pasó”.

Asimismo, sobre las repercusiones tras el debate, indicó que se encontró con muchísima gente en la calle que se sintió identificada con él, sus exposiciones y los proyectos de Ciudad Futura.

Por su parte, Monteverde destacó: “Es un orgullo que Eduardo sea nuestro candidato. Queremos que cuando la política discuta, entre ella, haya una persona en el concejo que diga ‘paremos un poco que afuera hay gente que la está pasando mal’”.

Por último, en relación a las expectativas hacía el 22 de octubre, señaló: “La gente tiene que volver a votar con ilusión. En las elecciones de 2015 demostramos que existe una alternativa política al socialismo basada en una forma distinta de hacer política: sin prometer nada y mostrando lo que hacemos día a día”, concluyó Monteverde.