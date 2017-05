Tula vs. Brancatelli: “Los que estuvimos en el acto con Macri somos todos peronistas”

Carlos Pascual Tula defendió su participación en el acto que este lunes, Día del Trabajador, llevó adelante Gerónimo Momo Venegas junto con representantes de las 62 Organizaciones Peronistas, en el estadio de Ferrocarril Oeste y que tuvo la presencia del presidente Mauricio Macri. Aseguró que concurrió con su bombo tan característico porque allí se concentraban peronistas: “Siempre fui peronista del movimiento obrero. Soy peronista ortodoxo", se definió.

En diálogo con A Diario (Radio 2) el dirigente rosarino y de Central, tal cual precisó, se refirió a su asistencia al acto al que asistió Macri. “Fui al acto porque siempre fui fiel al movimiento obrero que es peronista. Soy nacionalista, del peronismo ortodoxo, ni por la derecha ni por la izquierda. Fui al acto –remarcó–porque el Momo es peronista y lo conozco hace 30 años”, sostuvo.

En conversación con el periodista Ciro Seisas, ahondó: “Estuve en el acto porque soy peronista y todos los que estuvimos ahí somos perionistas”.

Tula reivindicó a Juan Domingo Perón: “Fue el más grande estadista que tuvo la Argentina", indicó y recordó los días en que el peronismo estuvo proscripto. "Si le va bien a Macri, le va bien al país. Hay que defender la democracia", observó y consideró que “hay malos dirigentes que ensucian al peronismo".

Anoche, Tula visitó el programa Intratables junto con el delegado gremial del Subte, Néstor Segovia, y con el panelista Diego Brancatelli y se produjo un intercambio picante entre ellos.

"Estos señores que se dicen peronistas no son peronistas. Yo encabecé marchas contra los militares, a vos nunca te tiraron gases, nunca estuviste en cana, no sé qué clase de peronista sos", dijo Tula dirigiéndose Segovia, quien le respondió: “Mi viejo estuvo preso, mi hermana estuvo presa, yo viví los militares, qué no voy a saber lo que es".

Minutos después arrancó el cruce con Brancatelli, quien le lanzó una pregunta: "Le pregunto a Tula, a quien admiro y respeto por varios motivos, le pregunto con toda su historia peronista, ¿qué significa Macri en su vida y por qué estás con Macri, por qué tocaste el bombo para él?".

"Yo no estoy con Macri, yo soy peronista, todos los que estuvimos ahí cantamos la marcha (peronista)", logró contestar el Tula luego de reivindicar al metalúrgico Lorenzo Miguel.

"¿Pero qué tiene que ver Macri en todo esto? Se llega a levantar Perón y se vuelve a morir con esto", le retrucó Brancatelli.

"Este país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Por eso yo ahora apoyé al Momo Venegas porque estamos buscando no que se caiga este Gobierno, porque si se cae el gobierno la va a pagar todo el pueblo", manifestó Tula.