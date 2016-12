Video: ratas y agua dentro del hospital de Niños Zona Norte

“Cada vez que hay un temporal pasamos por esto, me da una profunda tristeza”, lamentó Verón que dijo haber agotado todas las instancias formales de reclamo.

Sosa señaló que la guardia del hospital está en el centro del edificio y que hace ya bastante tiempo se tiene pensado trasladarla a un extremo pero el dinero para las obras no parece llegar nunca.

En contacto con el periodista Daniel Amoroso (El Tres), el médico Emiliano Verón y la psicóloga Virgina Sosa que traban en el Zona Norte, advirtieron que no es la primera vez que sucede y señalaron que la postal de la guardia inundada suele repetirse cada vez que llueve mucho.

