Vivir en la selva: una rosarina y un cordobés construyen domos en México

Y lo mejor, no hace falta estar en la selva Lacandona para construir un domo geodésico. El diseño se adapta a cualquier latitud y material. De hecho, Vangi y Diego ya saben dónde van a construir la próxima: Argentina.

Para armar la estructura –el esqueleto– se pueden usar distintos materiales: caños de madera, bambú o aluminio. Para la cobertura también, desde lonas black out, vidrios o plantas. El piso puede ser de una mezcla entre arcilla, arena y paja; de madera o cemento. “Son interminables las variables, pero la combinación entre arcilla, arena y paja es la mejor para el uso de energías naturales”, observó Vangi.

Pero no se quedaron quietos. Compraron un auto tipo utilitario que acondicionaron y convirtieron en un hogar rodante.

“La idea de construir domos surgió en principio conectándonos con la bioconstrucción, trabajando el barro”, contó Vangi a Rosario3.com . A los 23 años dejó el trabajo de oficina para recorrer el mundo. Una competencia deportiva fue la excusa para partir rumbo a Adelaide (Australia) y de paso viajar un poco. En New Castle lo cruzó a Diego. Juntos, visitaron Fiji, Sri Lanka, Nueva Zelanda, Malasya, Brasil, Cuba y México, donde finalmente se asentaron. (Hacé click acá para ver las fotos de sus viajes).

