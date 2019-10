Una acopiadora de cereales del interior provincial denunció penalmente este jueves en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario a la corredora BLD, reclama más de 170 millones de pesos y pide a los investigadores evalular si corresponde la detención de los directivos o gerentes. Sostienen que no hubo un incuplimiento contractual sino conductas delictivas para conformar "uno de los fraudes más cuantitativos en términos dinerarios de la historia de la región". Lo calculan, en total, en 200 millones de dólares.



La presentación, patrocinada por los abogados Froilán Ravena, Renzo Biga y Juan Pedro Saggiorato, se encuandra en estafa, administración fraudulenta, desbaratamiento de derechos acordados y asociación ilícita. Para fundamentarla, aseguran que el de BLD "es uno de los fraudes más cuantitativos en términos dinerarios de la historia de la región y que ha generado un alto impacto a nivel nacional por la magnitud de los montos y de los perjuicios sufridos por los damnificados, producto del accionar no sólo irresponsable, sino lisa y llanamente delictual de aquellos que llevan adelante la administración de las sociedades denunciadas".



"Es de destacar que el monto del fraude asciende a casi U$S 200.000.000 (dólares estadounidenses doscientos millones) y son casi 3.000 los damnificados directos entre sociedades y personas físicas que han depositado su confianza en las sociedades denunciadas y que han sido víctimas de una maniobra delictual que los ha llevado a perder, en muchos casos, todo o gran parte de su patrimonio", señalaron las fuentes consultadas por el programa Telenoche Rosario (El Tres).



La maniobra



Para los denunciantes, BLD Agro "lejos de cumplir con los contratos y acopiar el cereal en sus acopios", liquidaban el cereal y al producido de dicha liquidación "lo timbeaban a través de BLD S.A.. o BL. FINANZAS S.A.". Con esas firmas, BLD se dedica a la venta al por mayor de cereales, oleaginosas y forrajeras, pero también a la venta al por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos. En el caso de la rama "Finanzas", realizan servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros. Incluye la actividad de agentes y sociedades de bolsa.



"A medida de que el productor les requería la venta del cereal, éstos les transferían el monto de acuerdo al precio fijado, que no era el monto del cereal entregado por el productor por cuenta y orden y liquidado por BLD Agro S.A. sino el obtenido por la manipulación de estas liquidaciones, haciendo una diferencia monumental con el beneficio de las tasas obtenidas a través de la operatoria", describen.



En ese sentido, señalan: "Hacían dinero con el dinero ajeno sin su autorización".



La caída



Para los denunciantes, BLD tuvo un crecimiento "vertiginoso" e ingresó a otros rubros comerciales "siempre con el dinero ajeno sin su correspondiente autorización". Eso fue posible "hasta que la coyuntura económica, el resultado de las Paso a nivel nacional y el reperfilamiento de la deuda hicieron que las colocaciones financieras que BLD hacía con el dinero obtenido por la liquidación del cereal sin las autorizaciones correspondientes que los productores les entregaban se desmoronaran resultándoles imposible cumplir con los compromisos asumidos".



"Para decirlo lisa y llanamente, se timbearon el cereal de los productores que confiados pensaban que se encontraban acopiados para la venta", definieron.



"Tenían por un acto jurídico a su cargo el manejo y administración del cereal entregado por la empresa, pero perjudicaron estos intereses confiados con el fin de procurar para ellos un lucro excesivo e indebido realizando maniobras no autorizadas y por fuera de los contratos y las condiciones asumidas", manifestaron, al reclamar formalmente la suma de 171 millones de pesos, documentados en planillas y contratos.



Sobre los directores y administradores



En el escrito, que representa la tercera denuncia penal contra BLD que acumula el fiscal David Carizza, los abogados indican que una vez conocido el colapso general de la empresa, "los directores y/o administradores de las sociedades comenzaron con un raid delictivo frenético, mediante el cual de antemano, se pusieron de acuerdo organizando y ejecutando una serie de actos delictivos determinados e indeterminados".



"Esto nos consta ya que el día anterior a manifestar la imposibilidad del cumplimiento de sus compromisos, recibieron por cuenta y orden la acopiadora, y quien sabe de cuantos otros productores más, aproximadamente 2000 toneladas de cereal que liquidaron inmediatamente sin la correspondiente orden, desapareciendo los fondos percibidos desviándolos en su provecho con destino desconocido", ampliaron.



"A su vez, realizaron maniobras tendientes a insolventar a la empresa en claro perjuicio de los acreedores produciendo un deliberado vaciamiento de las cuentas corrientes bancarias de BLD S.A. y vendiendo desesperadamente todo el cereal que tenían acopiado, haciéndose de una suma millonaria que ocultaron y desviaron con el claro y único propósito de evitar que los que confiamos nuestros intereses en BLD no podamos recuperar nada", agregaron.



"Asimismo, los últimos días manipularon las cuentas electrónicamente anulando operaciones y retenciones de impuestos ya emitidas y contabilizadas lo que generó un perjuicio aún más grave para nuestra empresa, dejándonos en una situación delicada frente a la Administración Federal de Impuestos Públicos", concluyeron.



En ese sentido, y respecto de las conductas individuales, no son pocos los que tienen bajo la lupa que uno de los directivos, Ignacio Miles, figura entre los infractores al control cambiario del Banco Central por haber comprado más de 10 mil dólares en un mes.



Por último, y en medio de una serie de medidas que piden al fiscal Carizza, los denunciantes plantean "que se evalúe requerir la prisión preventiva de los directores, administradores y/o gerentes de BLD S.A., BLD Agro y BLD Finanzas".