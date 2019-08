Una adolescente de 17 años fue asesinada de un disparo en el rostro en la ciudad de San Miguel de Tucumán y la Policía buscaba este sábado a su novio, de la misma edad, quien es el principal sospechoso del ataque.

Según informaron fuentes policiales a Télam, el menor de edad escapó luego de que su pareja, Ada Agostina Alascio, ingresara anoche a un Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) con una herida de fuego en el rostro que le causó la muerte minutos después.



Si se confirma que se trató de un femicidio, sería el octavo caso que se registra en lo que va del año en esa provincia.



El hecho se produjo en el barrio Ate, al sur de la capital tucumana, y los familiares de la víctima dijeron que, según el testimonio del novio, la adolescente se efectuó un disparo de manera accidental.



Sin embargo, cuando personal de la División Homicidios, al mando de los comisarios Cristian Peralta y Diego Bernachi, inició la investigación recogieron testimonios que incriminarían al buscado.



Testigos aseguran que antes de que se produjera el incidente los adolescentes, que vivían juntos, mantuvieron una fuerte discusión y revelaron además que la relación de la pareja era conflictiva, con agresiones mutuas.



Luego de que Alascio recibió el disparo en su rostro, el chico salió corriendo de la casa y no lo volvieron a ver más.



Los investigadores se presentaron en el domicilio del sospechoso, pero sus familiares informaron que no había regresado de la casa de su novia y que no sabían nada de lo sucedido.