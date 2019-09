El director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marcelo Sain, lanzó duras críticas contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y contra la Justicia federal de Rosario al hablar de la causa en la que detuvieron a los policías federales Mariano Valdés e Higinio Bellagio. Cuestionó que Gendarmería haya participado de pericias y aseguró que hay más agentes de esa fuerza de seguridad bajo investigación. Agregó que este martes será "un día clave" por la audiencia imputativa, que se realizará a las 11.30 en los Tribunales provinciales de Villa Constitución.

En diálogo con el programa A Diario (Radio 2), Sain dijo que la Justicia federal de Rosario quiso "robarse la causa" de Mariano Valdés. Lo señaló en alusión a la presentación que hizo el fiscal Guillermo Lega, en la que argumentó ante el juez Carlos Vera Barros que debía pasar a ese fuero porque la investigación afectaba el interés del Estado nacional. El juez rechazó esa petición. "El interés federal sobre un hecho ordinario y común yo no me lo como. Fue una maniobra para robarse la causa y vaya a saber para qué", expresó.

"Acá hubo una desenfrenada carrera de la Justicia federal por llevarse la causa. No había interés federal al respecto. En todas las hipótesis se trataba de un hecho ordinario y la Justicia provincial había avanzado. Si hoy este hecho estuviera en la Justicia federal se estaría investigando un atentado de narcotraficantes contra la Policía Federal", aseveró.

Antes de esa declaración, Sain había criticado la afirmación de Patricia Bullrich horas después del hecho. "Si una ministra dice a las horas de un hecho de esta envergadura que es un ataque mafioso, como fiscal debería llamarla a declaración testimonial porque maneja información de servicios de inteligencia, que dependen de ella; tendrá elementos para sostenerlo. Si no, es un acto de irresponsabilidad", indicó.

"El gobierno federal no nos va a venir a llevar por delante así porque sí. Se acabó la época en la que venían a decir que había pasado cualquier cosa y acá no había respuesta institucional. Cualquiera no va a venir a decir cualquier estupidez gratis", disparó.

En ese marco, el director del Organismo de Investigaciones (OI) cuestionó que la Justicia provincial haya convocado a Gendarmería para algunas medidas investigativas. "Fue un error convocar a una fuerza que depende de Bullrich, que ya tenía una hipótesis y la hizo rodar públicamente. En tren del mal pensamiento puedo sospechar de algunas de las pericias", enfatizó.

Sain hizo foco en la demora de Gendarmería para entregar el informe final de la pericia balística del caso. Sostuvo que ese tipo de tareas "no pueden demorar más de dos o tres días" y que en esta causa tardaron diez días. "Sí hubo un adelanto que es clave. Permite saber a qué distancia y dirección fueron los disparos, si hubo intercambio de disparos. Después hay que comprobar eso con los testimonios y cotejar contradicciones", añadió.

"Esto se produce en un contexto determinado. En mayo fue desplazado el jefe de la Policía Federal anterior y la cúpula por proteger a narcos. Están detenidos en Buenos Aires. Ya hay un antecedente de que la delegación Santa Fe de la Policía Federal, en sus principales numerarios, protegían a narcos", recordó.

El rol del subcomisario detenido con Valdés

El funcionario judicial informó que Higinio Bellagio, segundo en orden de importancia en la cúpula de la PFA delegación Santa Fe, "llegó rápidamente" a la estación de servicio YPF de Fighiera a la que llegó Valdés herido de bala. "Deberá explicar por qué llegó tan rápido. Si es porque reside en Rosario, porque esperaba que lo buscara ese auto o porque fue en helicóptero desde Santa Fe", remarcó.

Otros policías bajo la mira

Sain manifestó que se barajan dos hipótesis con mayor fortaleza en la investigación: "Una treta de personas en el lugar, que pierde fuerza por los testimonios, o una componenda criminal mucho más importante de numerarios de la Policía Federal".

"Convergieron varios federales (a la YPF). Esto tiene que ser investigado", dijo.

El ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria hizo hincapié en las declaraciones brindadas por los policías tras el ataque. "No tomamos testimonios a personas que no saben lo que es el falso testimonio, incumplimiento de deberes de funcionario público o encubrimiento", subrayó.

Consultado sobre un allanamiento ilegal de la Policía Federal en la vivienda de la joven que viajaba como acompañante en el Ford Focus, días después de la balacera, Sain comentó: "Ese hecho se va a investigar".