La escena impresiona. Un motochorro alcanza a un ciclista que circula adelante de él y le arrebata el celular. El joven de la bicicleta cae al piso, se golpea fuertemente. El motocislista huye. Pero lo más curioso de él es que en el mismo momento pasaban por el lugar integrantes de la Policía Motorizada. El ladrón igual pudo huir.

Todo quedó filmado por una cámara de seguridad de esa zona de Echesortu.

.

Una vecina dijo que no estaba en el momento pero que su hijo le mostró la filmación. Y relató que el ciclista quedó todo golpeado. No solo eso: sostuvo que no es la primera vez que pasa algo así y que siempre es el mismo ladrón en la misma moto.