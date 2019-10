Cristian Di Fazio, el hermano mellizo del policía fallecido este lunes tras ser embestido en un control en La Florida el fin de semana, expresó la tristeza de la familia y reclamó justicia por el hecho mientras espera la audiencia imputativa que este martes se desarrollará en el Centro de Justicia Penal contra el hombre acusado de acelerar y embestir al uniformado.

Según información que difundió el periodista Hernán Funes en el programa Telenoche Rosario (El Tres) el fiscal Walter Jurado imputará este martes a las 10 a Matías E. de 28 años por atropellar y matar al policía Marcos Di Fazio con su Peugeot 307 de color gris cuando el agente intentaba que frenara.

El fiscal, apoyado en un video, se inclinaría por la figura del homicidio simple con dolo eventual y trascendió que pedirá al juez Nicolás Foppiani que dicte la prisión preventiva.

Reclamo de Justicia

Cristian Di Fazio, hermano mellizo de Marcos, habló con El Tres y dijo que la madre de ambos “está devastada”.

“Me llamó su mujer cuando le avisaron del hospital”, dijo el hermano de la víctima y añadió que ambos vienen de “una familia policial”.

“Él estaba trabajando en el comando y yo en la Jefatura. La fuerza pierde un gran hombre”, dijo Cristian y detalló que Marcos “trabajaba de noche, mientras la sociedad duerme”.

“Él debaja a su familia de noche, a sus chiquitos y a su mujer. Ahora tenemos que seguir adelante por su familia, esperando que se haga justicia”, añadió.

“Él hizo lo que tenía que hacer, cumplía con su deber y una persona incumplió la ley. Tiene que haber justicia”, expresó el hermano del policía fallecido.

.

Marcos Fernando Di Fazio nació el 17 de abril de 1980. Su padre era policía y junto con su hermano Cristian decidieron entrar en la escuela de la fuerza. Comenzaron a ejercer sus funciones el 4 de octubre de 2008; o sea que Marcos ya contaba con 11 años de antigüedad, en los cuales cumplió casi siempre tareas de calle.

Estaba casado con Gisela, con la que tuvieron cuatro hijos, que actualmente van de los 16 a los 3 años.

.

Carta abierta de un funcionario municipal

Tras la muerte del oficial Marcos Di Fazio durante un control de tránsito vehicular, el titular de la Dirección General de Tránsito municipal, Gustavo Adda, envió una carta abierta “a los homicidas viales”.



El funcionario municipal expresó:



"A vos, a vos que no te importaba... a vos que no te importa... a vos que te daba lo mismo.



Como pareciera que a muchos no les importa que se apaguen vidas... la VIDA.



¡Qué tristeza que ahora lo entiendas!



Qué tristeza que cuando te dijimos que no hay que mezclar alcohol y volante, que no hay que correr, que hay que respetar a los demás... pensaste que eso no importaba... que daba lo mismo, cumplir o no cumplir.



Qué tristeza que en ese momento pensaste "¿qué dice este boludo?"



¡Qué tristeza la familia Di Fazio!



Hoy, 4 hijos se quedaron sin su padre. Porque vos como muchos decidiste eso.



Y no te importó.



Qué tristeza tu familia, qué tristeza...



Se estarán preguntando: "¿qué fue lo que hicimos mal?" Y tampoco encontrarán la respuesta el ni consuelo.



A vos, a vos que la justicia te ponga dónde debés estar. Porque a Marcos, a todos los Marcos que son víctimas de homicidas viales, vos y todos los que no conocen el respeto por los demás lo pusieron lejos. Muy lejos de acá.



Detrás de esto, van tres puntos suspensivos y ruego a Dios, peticiono a las autoridades, llamo a toda la sociedad a que juntos, a que todos juntos, le pongamos un punto final..."