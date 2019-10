A un electricista le robaron su auto por segunda vez en los últimos cuatro meses. El pasado fin de semana, dos delincuentes se llevaron sin poner en marcha su Fiat Regatta de la puerta de vivienda de Polledo al 2700, en barrio Nuevo Alberdi. "Trabajo todos los días con el auto, no tengo sueldo fijo. Me arruinaron otra vez", señaló.

"Vinieron caminando. Así como vinieron, se lo llevaron empujando desde la puerta de mi casa", relató Alejandro, la víctima, a Cada Día (El Tres), quien agregó: "Me levanté a las tres de la mañana a tomar agua. Antes de llegar a la cocina miré y no vi el auto. Pensé que mi hijo se lo había llevado, pero fui a su pieza y estaba durmiendo. Me fui a las cámaras".

"No doy más. No se aguanta. No se puede estar así. Ni en la puerta de tu casa podés estar en paz. Con toda la tranquilidad te roban el auto. Es un auto viejo, pero todos los días lo usaba para trabajar", indicó.

Alejandro manifestó que tiene "problemas terribles" a causa de su diabetes y le costó "un montón" adquirir el Fiat Regatta. "Hace cuatro meses me robaron el otro. Me arruinaron otra vez", añadió.

El electricista contó que instaló el sistema de cámaras en su casa y que también lo hizo a sus vecinos. "Ahí se podría ver cómo a una señora después cuando se bajó del colectivo le hicieron comer todo el piso como si fuera alfombra para sacarle el teléfono", finalizó.