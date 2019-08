La diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió afirmó que si resulta electo como presidente Alberto Fernández ella irá a prisión como supuesta "venganza" del kirchnerismo. Además, dijo: "Tengo arreglado mi velorio por si me matan". También hizo alusión en forma de chicana al hablar del ex gobernador de Santa Fe Hermes Binner.

"La venganza es llevarme presa porque –desde el kirchnerismo– nunca toleraron que yo tenga estrategia y Alberto Fernández nunca toleró que yo tuviera tantos votos en la Capital", señaló Lilita en el canal Todo Noticias al tiempo que añadió: "El lío que voy a hacer en la cárcel va a ser muy divertido y a lo mejor tenga un don para prestar un servicio a las personas que están privadas de libertad".

Además, indicó con tono humorístico: "Puedo ir o no a la cárcel. Tengo arreglado mi velorio por si me matan. Tengo arreglado la cárcel, tengo que sacar una ley por el aire acondicionado. Tengo arreglado mi disfrute, todo. Lo que no me van a poder sacar es la tranquilidad de consciencia ni mi universo interior ni a Dios. El destino de la Argentina es maravilloso, pero Dios nos está probando".

Carrió sostuvo que el resultado de las Paso hizo que algunos dirigentes de Cambiemos "se despierten" al igual, según consideró, que la "gente que votó por bronca y no por el futuro de sus hijos".

La diputada comentó que "lo bueno de las derrotas es que muestra a los oportunistas". "En la adversidad rige la templanza. Ahí se ve quién es dirigente y quién no. A mí me encanta, yo nací y vivo en la adversidad. Yo me aburro cuando no pasa nada, es como tener un marido aburrido tipo Hermes", sostuvo en alusión al ex gobernador santafesino Hermes Binner.

La líder de la Coalición Cívica también se refirió al asesor presidencial, el ecuatoriano Jaime Durán Barba. "No lo conozco, no tengo relación. El día que me lo presentaron en 2015 en Córdoba le dije: «Usted salga de aquí». Me parece un horror y, más, teñido", disparó.

Aseveró que en una reunión que tuvo recientemente con el presidente Mauricio Macri "echó" a Durán Barba. "Le dije (a Macri): «Yo delante de este ecuatoriano, de Durán Barba, no hablo»", concluyó.