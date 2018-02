¿Parar un partido por insultos a Macri fomenta los cánticos?

La consulta que hizo el sindicato de los árbitros del fútbol argentino (Sadra) a la AFA para que analice si corresponde parar los partidos cuando las hinchadas insulten al presidente encendió la polémica. Para el vicepresidente canalla Ricardo Carloni, las canciones surgieron "de manera espontánea" y no se debería frenar un encuentro. El ex árbitro Claudio Martín consideró que sería "peor" interrumpir el juego y deslizó que "no es espontáneo" lo que ocurre en los estadios contra el jefe de Estado.

"El sindicato de árbitros no debe pedir que se tome una medida, es el comité ejecutivo de la AFA. Está todo mezclado. Los sindicatos deben capacitar a los árbitros para que dirijan mejor. El comité debe tomar una determinación", señaló Martín al tiempo que agregó: "Si se frena un partido por esto, las hinchadas van a manejar los partidos".

"Si parás el partido favorecés al que juega peor. Si lo dejás pasar también. Hay un malestar general. Creo que no es espontáneo, hay algunas cosas armadas", comentó.

Por su parte, Carloni rechazó "parar un partido por un cántico contra Macri". "Puede haber una fracción de la gente que está en un estadio que no acuerde con los actos del gobierno, pero no es toda la cancha. No hay que buscarle cosas extrañas al tema", sostuvo.

El vicepresidente canalla consideró que las canciones contra el mandatario "surgieron de manera espontánea". "No tengo dudas. Que después algunos sectores manipulen es otro tema. (Macri) tiene estrecha relación (con el fútbol) por ser ex presidente de Boca. Igual, el fútbol tiene otros problemas y la Nación también, que son más graves y de fondo", opinó.

Por último, el directivo auriazul indicó que históricamente "los equipos denominados grandes tuvieron en los fallos arbitrales alguna condescendencia". "Lo ideal sería que no esté ligado el fútbol a la política", concluyó.