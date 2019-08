River Plate, campeón vigente, recibirá el jueves a Cerro Porteño de Paraguay, en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se desarrollará a partir de las 19.15 en el estadio Monumental de Núñez, tendrá arbitraje del peruano Víctor Carrillo (con la asistencia del brasileño Raphael Claus en el VAR) y será televisado por Fox Sports.

En el horizonte de River está Boca, con el que volverá a enfrentarse en semifinales si ambos superan esta etapa de la Copa (los de Gustavo Alfaro juegan hoy con Liga de Quito, Ecuador). La final en Madrid sigue presente en la memoria futbolera de los argentinos y ya se palpita la posibilidad de un nuevo encuentro.

Aunque le costó un par de partidos volver a entrar en ritmo tras el receso (entre ellos los cruces de octavos ante Cruzeiro, al que terminó venciendo en los penales en Belo Horizonte), River viene de dar una muestra contundente de su recuperación futbolística: goleó 6 a 1 a Racing en Avellaneda por la Superliga.

Gallardo, con todo el crédito del mundo, habla con Scocco. (FotoBaires)



El resultado y el rendimiento fueron nuevos argumentos para definir a River como uno de los mejores equipos del continente.

Para este compromiso con el conjunto guaraní, el DT Marcelo Gallardo recuperó al defensor Javier Pinola y sumó al chileno Paulo Díaz, único refuerzo que llegó en el receso. Ambos tendrán un lugar en el banco de suplentes. En cambio quedó afuera de la convocatoria el volante Leonardo Ponzio, todavía con molestias.

Las dudas están en el medio y en el ataque: Nicolás de la Cruz asoma como titular, pero la posible aparición entre los 11 de Lucas Pratto, que todavía no está al ciento por ciento en lo físico, abre la chance de que Matías Suárez se retrase unos metros.

El equipo paraguayo, por su parte, es el único de los ocho que llegaron a cuartos que nunca ganó la Copa (River, Boca, Inter, Gremio, Palmeiras, Flamengo y Liga de Quito ya lo hicieron). Ahora, con la conducción del argentino Miguel Angel Russo, Cerro Porteño busca sumarse al cuadro de honor del certamen.

Aunque el DT no dio la formación, entre los once que saldrán al campo de juego estarán el ex Boca y Central Federico Carrizo, el ex Vélez Joaquín Larrivey, el ex Independiente Fernando Amorebieta y el arquero Juan Pablo Carrizo, surgido de las inferiores de River y parte del equipo que descendió en 2011.

Para llegar a esta instancia, River terminó segundo en el Grupo A de la primera fase (detrás de Inter, de Brasil) y en octavos de final eliminó a Cruzeiro de Belo Horizonte, por penales. Cerro Porteño, por su parte, ganó el Grupo E y viene de dejar en el camino a San Lorenzo de Almagro (0-0 en la ida y 2-1 en la revancha).

Probables formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios y Nicolás de la Cruz o Matías Suárez; Lucas Pratto o Matías Suárez y Rafael Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Cerro Porteño: Juan Pablo Carrizo; Salustiano Candia, Juan Patiño, Fernando Amorebieta y Santiago Arzamendia; Oscar Ruiz, Juan Aguilar, Mathías Villasanti y Federico Carrizo; Nelson Haedo Valdez y Joaquín Larrivey. DT: Miguel Angel Russo.

Árbitro: Víctor Carrillo (Perú).

Estadio: Monumental, de River Plate.

Hora de inicio: 19.15.

TV: Fox Sports.