Scocco: “Estoy dejando de lado el miedo a lesionarme”

Ignacio Scocco hizo un gran gol ante Atlético Paraná en el primer amistoso de la pretemporada. Y ratificó lo que es una certeza en el mundo Newell's: que está muy bien futbolísticamente, que desde lo físico ha crecido mucho tras recuperarse de la lesión en la cintura y que es la punta de lanza de un equipo que se consolida con el paso del tiempo.



“Para un delantero, más allá de ser un amistoso, es bueno convertir para agarrar confianza. Estos partidos sirven para agarrar ritmo futbolístico, es el primero luego del trabajo en Mar del Plata y fue un amistoso positivo”, dijo Nacho en Zapping Sport por Radio 2, donde hizo interesantes definiciones de su presente y el del plantel.



El de Hughes aceptó que la pasó mal en el último tiempo: “Luché últimamente con el físico, las lesiones, y por suerte estoy dejando de lado ese miedo a lesionarme. Me estoy sintiendo bien físicamente más allá del problema en la cintura, que me dejó cuatro partidos afuera. Sabía que si llegaba bien a la pretemporada, estaría como quería. Terminé bien futbolísticamente, pero depende mucho de lo físico y esta pretemporada me vino bien para seguir confiando en mi físico”.



Puntualmente acerca del ensayo del martes, subrayó: “Empezó el partido y por ahí fuimos algo lentos pese a tener el manejo. Luego le agarramos el ritmo, nos empezamos a sentir mejor con el pasar de los minutos y después sí alcanzamos buena dinámica. Además de ganar, se genararon muchas situaciones de gol y eso es bueno”.



Nacho admitió que esta pretemporada está siendo especial: “La verdad es que la estoy disfrutando mucho. Quizás será por la edad, porque ya tengo 31 y cuando pasás los 30 tenés que ir disfrutándolas porque no sabés cuándo puede ser la última”.



“Cuando tenés un grupo tan unido y lindo como el nuestro, se hace más fácil. Compartimos mates, disfrutamos el día libre los 25 jugadores juntos. Decíamos con el Negro Domínguez, que compartimos varias pretemporadas, que en otras ocasiones, en un día libre, cuatro jugadores se iban para un lado, cinco para el otro. Esta vez no”, añadió.



Pero no sólo el plantel se destaca por su unión: “Los compañeros que vinieron hace seis meses y los de ahora se acoplaron muy bien y se armó un lindo grupo. Pero además, quedó demostrado que tenemos un buen recambio futbolístico, porque los que entraron por las lesiones que tuvimos algunos jugadores, rindieron. Eso es importante para el entrenador”.



Finalmente, comentó cuál es el propósito para este semestre: “La idea es no cambiar la línea, tratar de estar ordenados, bien parados de atrás hacia adelante, porque arriba tenemos un buen equipo y podemos marcar la diferencia en cualquier momento. Encontramos la solidez atrás y eso, a nosotros los delanteros, nos da la tranquilidad de saber que con uno o dos goles podemos ganar los partidos”.